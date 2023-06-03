3名知情人士今天透露，出於與無人機攻擊有關的隱憂，俄羅斯在黑海的塔曼港（Taman）準備暫停出口液化天然氣。

路透社報導，俄羅斯最近幾週不斷遇襲，除與烏克蘭邊界城鎮遭越境入侵，還遭無人機攻擊，受波及地點包括莫斯科、俄羅斯南部的煉油廠，在連結俄羅斯與克里米亞的戰略橋梁附近也有一座儲油槽遇襲。

俄羅斯說包括上週針對克里姆林宮的襲擊，這些攻擊都是烏克蘭發動，但基輔當局否認。

俄羅斯與哈薩克的鐵路營運商已宣布他們打算限制開往塔曼港的貨運；從塔曼港輸出的數量，約占俄羅斯液化天然氣出口總額的7.5%。

3名直接得知情況的消息人士告訴路透社，由於有易爆特性，塔曼港將暫停處理液化天然氣。

其中一名消息人士說：「在遭遇所有那些（無人機）攻擊後，塔曼港暫停轉運液化天然氣，因為這些燃料具有危險性，這種氣體極易爆炸。」

俄羅斯擔憂基礎設施遭無人機攻擊，是俄烏戰爭如何影響能源供應，以及俄國透過黑海向全球市場輸出燃料時高度依賴黑海安全的最新例證。

根據可取得的數據，今年1到5月俄羅斯與哈薩克供應商透過鐵路送往塔曼港輸出的液化天然氣量達到19萬2000噸。去年，塔曼港轉運輸出32萬8000噸的俄羅斯與哈薩克液化天然氣。