民進黨性騷擾風暴持續擴大，民運人士王丹昨（2）日也被一名李姓政治工作者指控強吻性騷，王則在臉書發文反駁此事完全不存在。然而今（3）日又有一名清大男碩士踢爆，10餘年前，王丹在明知他有男友的情況下，還把手伸進他的衣服撫摸腰部，並直言每一句針對事實的否定，都會成為二次傷害，「犯行應該被承認，事實不該被抹滅」。

該碩士以「當王丹的手，伸進我衣服的那一天」為題目在臉書發文，稱被性騷一事已經是13年前的事情了， 2010年某次酒局從宿舍交誼廳轉移到KTV，當時自己和男友都有去KTV，然而王丹卻明知他兩在交往的情況下，還坐到他跟男友的中間，「把右手伸進我的衣服撫摸我的腰。」

該男子回憶，被騷擾的不適感是一回事，但當下非常的生氣，不滿王丹怎麼敢在他男友面前，把手伸進來吃豆腐？他也不確定他的前男友當時是真的沒看到，還是必須假裝沒看到。

對於王丹做出讓他不適的舉動，該名清大碩士表示，不敢想像這是人人追捧的學運領袖，是人人景仰的王老師會幹出來的事。「肆無忌憚地在我男友面前性騷擾我，到底哪來的底氣？是因為他受萬人景仰，他覺得我也應該崇拜他所以他可以毫不羞愧地對我下手嗎？或者他覺得只是小打小鬧、無傷大雅，但到底憑什麼覺得這是小打小鬧？」他還強調，自己男友當時就坐在旁邊，王丹到底憑什麼？

清大碩士還提到，這件事雖然沒有對他造成什麼嚴重的創傷，但時至今日還是不能理解，加害方這個理所當然的心態是怎麼來的。他還提到，在敲打鍵盤的過程中，自己還是覺得心臟跳動得很劇烈，「顯然13年過去，我還沒有找到理解這件事情的方法，我雖然還是可以跟王丹吃吃喝喝，但我從未對該事件釋然。」

該名碩士強調，自己要讓大家知道王丹從很早以前就是個性騷擾慣犯，另一名李姓受害人的事情不該被草草帶過，「犯行應該被承認，事實不該被抹滅」。他認為，加害者道歉承認自己的罪行，對於自己的言行負責，在被害者獲得積極地彌補後，可以讓大眾選擇原諒，選擇給予犯錯的人一個新的機會；否則沒有被承認的罪行，沒有反省自身錯誤的道歉，不僅是被害者本身，要整個社會大眾，如何寬容、如何原諒？

對於李姓男子昨日「強吻性騷」的指控，王丹在臉書發布三點聲明，「第一，這位作者所說的什麼『性騷』之事完全不存在；第二，以上已經清楚說明。我還有很多事情要忙，不會再做什麼回應；第三，我的政治活動不會受到任何影響，繼續推進。」

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