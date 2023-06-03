2日又有一名被害女性前黨工出來爆料，她在2019年前往民進黨青年部工讀的時候，遇到了所謂的職場性騷擾，甚至更直呼「每次跟朋友說起會讓我深深的恐懼，甚至被醫生診斷罹患的PTSD」。對此，雞排妹鄭家純在性騷行為人臉書留言「是你嗎？」國民黨台北市議員徐巧芯則在自己臉書直言，「好了啦XX，這幾年來的業力該引爆了吧！」

這名被害女黨工2日在臉書上表示，「這些故事都是真實的，每次跟朋友說起會讓我深深的恐懼，甚至被醫生診斷罹患的PTSD，我從來沒有跟除了身邊的好友之外的人說起，因為我還是希望不要淪為政治操弄的工具，但還是真的很希望可以清除一些表面上支持民進黨卻私底下做出這些事的人」。

她更坦言在2019年前往民進黨青年部工讀的時候，遇到了所謂的職場性騷擾，她也提及，在一個她負責的、民進黨邀請的案例參與大部分青年部的工作，「在與他接洽的同時，他打聽到我想要考政治相關的研究所，便表示他很有經驗，藉此多次想約我出去小酌、看夜景、泡湯等私密互動。儘管我多次委婉拒絕，他還是緊追不捨，不斷地每天傳『早安、午安、晚安、今天要不要約一下呢』」。

這名女性前黨工直言，「儘管我一次都沒有去過，但因為工作所以我還是得忍受著這些騷擾繼續跟他互動，不經意的觸碰手是經常，言語上的調戲是必須，我是這麼撐過來的」，她更爆出，她當時的上司求救的時候，「上司沒有做出任何的反應，只是淡淡的跟我說『那你就推掉就好了』，並沒有做出任何處置，或是把我調離當初的崗位」。

該名女性前黨工也補充，「此案例姓張。在下午3時48分，當時的主管吳濬彥私訊我跟我道歉，說他當下沒有好好處理」，事發時她才20歲。該名女性前黨工最後也說，「我還是很喜歡政治，也很想參與選舉，但在這些毒瘤沒有清除之前，我是沒辦法再踏進政壇任何一步」。

吳濬彥2日在臉書上表示，「針對2019年擔任民進黨青年部主任時期，當部屬同仁提出遭遇外部合作對象追求騷擾一事，我只做到請她不要答應與理會該男性要求，未能做到更多更積極保護與協助，我必須向當事人再次道歉」，同時吳濬彥也強調，「我雖然已在第一時間向當事人致歉，但我明白這樣是不夠的，我將尊重與配合受害者在法律訴訟或其他可能的支持上全力協助」。

對此，雞排妹鄭家純在行為人的臉書留言「是你嗎？」《壹蘋新聞網》也致電該人士，該人士回應尊重鄭家純，也肯定鄭家純對性平的追求。

而國民黨台北市議員徐巧芯則在臉書直言，「好了啦XX，這幾年來的業力該引爆了吧！」

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