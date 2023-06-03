新店寶高智慧產業園區第9次招商，鎖定「智慧城市」相關產業，最後1戶標準廠辦單元公告招標中，謄本面積約247坪，並提供標準廠辦租金75折優惠，即起至7月28日截止受理投標。

本次持續招商，公告單元為C棟1樓廠辦單元，最後1戶精華單元，歡迎各界把握機會。寶高園區第9次招商將於112年7月28日截止公告，

新北市經發局長何怡明表示，寶高智慧產業園區自2021年3月啟動分階段、策略性招商以來，已吸引鴻海精密、特斯拉、台灣國際航電Garmin及美商太陽鳥等國際重量級業者進駐。其中美商太陽鳥近年積極與大專院校進行產學合作，希望培育更多軟體人才。

鴻海精密預計建置全台首座離子阱實驗室，透過人才培養，孕育園區成為量子電腦基地，顯示寶高園區不僅提供產業使用空間，更具備產學合作量能，有效帶動新北產業與國際接軌。

何怡明說，寶高園區目前僅剩的1戶精華標準廠辦單元，招商評選標準除將投標人經營概況、財務計畫等列入之外，針對未來智慧化規劃及園區回饋也列入評分，例如有廠商提供免費的資安健檢服務與衛教講座、舉辦國際論壇、學術會議及校際人才交流論壇，使園區內廠商能透過回饋項目資源，進行跨領域合作及人才培育，為寶高園區創立多元產學合作文化，達到共同成長、共創繁榮。

經發局表示，寶高園區致力打造生產、生活及生態「三生一體」新型態前瞻智慧園區，除提供彈性互惠的產業空間外，園區內「新店寶高公共托育中心」已開始收托，提供工作者所需的完善工作環境。

招標文件與詳情請至經發局官網(https://reurl.cc/3OLKoV)查詢，或電話洽詢：(02)2960-3456分機5487。