台北市長蔣萬安上任後，為了實踐選前政見，不僅針對公托人員調薪，並且降低「師生比」。而國民黨台北市議員陳炳甫則表示，目前公托的收托時間都是早上7時到晚上5、6時，時間只能符合白領階級、坐辦公室的人，卻未服務到上午10、11時左右上班的服務業，應該設立新的「早上10時至晚間9時」收托的公托。蔣萬安則允諾，最快9月會開辦，也強調並不是原有的公托「延托」，而是成立新的公托單位。

陳炳甫表示，目前整個台灣已經是第三級產業，以服務業為重要產業，現在公托其實是給朝九晚五的人，因為收托時間都是早上7點半可以送，晚上則5、6點，最晚7點一定要接走小孩，這樣收托時間只能符合白領階級、坐辦公室的人，但現在服務業人口其實是最多的，試想櫃姐、美妝店、便利商店這些人員，工作時間是早上10、11點上班至晚間9、10點之間。

陳炳甫說，他在上一屆議會便建議，是新設立早上10點半服務到晚間9點的公托，且服務時間不超過12小時，這不是將既有公托延長時間。「服務業人員一樣付了稅金，卻不能享有台北市的福利，這是很不對的。」陳炳甫說，日前社會局調查問卷方向錯誤，在下午上班時間跑去捷運站收集意見，沒有取得服務業人員的問卷樣本，因此他建議直接發文給大型百貨公司、連鎖餐飲企業，因這些員工才是要享受該服務的對象。

陳炳甫說明，他透過友人詢問新光三越百貨，回收1425份問卷，其中有128人有托育需求，有高達67.2％比例受訪者不知道台北市有提供平價的公托中心，而有96.9％的人沒有使用過公托，僅4人表示用過，原因公托的收托時間無法符合上下班時間。詢問收托時間改為上午10點半至晚間10點是否考慮送托？則有60.2％的人會送托。

蔣萬安則回應，針對議員提出的建議，市府方面非常積極審議，約莫於6月中就會回收發放給企業的問券，並進行調查。蔣萬安說，已經呈報中央予以核定，最快9月會開辦新型公托，「而且是跟議員所指出的原意一樣，不是延托，而是開放，就是獨立一個新的，從早上10點半到晚上9點這樣時段，我們就會開始進行。」

社會局則表示，目前首波承接新時段公托的單位是位在懷生國中內的社區公共托育家園，利用現有空間，目前初步只能收托4名小孩，若試辦成功運作會跟其他小家園推廣，至少可收托12名小孩，預定試辦時間約半年，後續會朝向收托12名。不過社會局也坦言，現階段仍有很多困難點有待突破，包括要求托育員晚下班，不太容易找到適合時間的托育員，另外就是教保專家學者認為，小朋友這段時間已經為睡覺時間，是否適合也是需要評估。