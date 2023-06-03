為強化國際學術發展，台灣大學校長陳文章今(3)日在校務會議上表示，將成立「亞洲高等研究院」，並規畫將於下轄設置精準醫療、量子科技、半導體等、漢學等重點領域研究中心，也計畫邀請諾貝爾獎得主駐點講學。

陳文章提到，教育部日前已公布高教深耕計畫第二期經費，台大獲得約新台幣24.6億，比去年再增加約1.4億元。

陳文章也指出，台大將成立的亞洲高等研究院，下轄各院專長將會是文理兼備，當中除了包含精準醫療、量子科技、半導體及科學數據等重點領域研究中心，也預計設立漢學、法學、華語文東亞文明、綠色能源等中心。

而在師資上，陳文章說，目前預計將會邀請諾貝爾獎得主、國內外知名院士駐點講學，也將設立台大椰林講座，與校內師生進行深度知識交換。近日也有企業向他承諾，願意到校內協助設立諾貝爾級講座，這筆經費將會超越政府經費，對學校的幫助很大。

至於國際交流方面，陳文章特別談到，台大設置重點姊妹校合作計畫，其中在亞洲重點姊妹校部分，包括日本3校：京都大學 、筑波大學 、東京大學，另外還有以色列台拉維夫大學。而東京大學12月將組成師生參訪團造訪台大，台大近期也將前往筑波大學交流，並首度納入學生參訪員一同前往。