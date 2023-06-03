綜合日本放送協會（NHK）、日本經濟新聞、讀賣新聞、富士新聞網等日媒報導，受到颱風及鋒面影響，日本四國及東海地方相繼出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈現線狀排列，可綿延50到300公里遠）等情況，持續降下激烈大雨。

●東京24小時累積雨量創6月新高

日本氣象廳表示，今年第2號颱風瑪娃帶來大量潮濕空氣流入造成梅雨鋒面活動旺盛，西日本及東日本地方相繼出現「線狀降水帶」降下激烈雨勢。

在24小時累積雨量方面，靜岡縣濱松市497.5毫米、愛知縣豐橋市419毫米、和歌山縣湯淺町385毫米、埼玉縣越谷市260.5毫米等，已知共有8縣16地都創下當地觀測史上最高紀錄。

東京市區到今天上午8時過後的24小時累積雨量也達到218毫米，創當地6月新高紀錄。

愛知縣警消單位表示，6月2日晚間10時左右，正在豐橋市進行搜救活動的消防人員發現一輛被水淹沒的車輛，並救出一名60多歲左右男性，但男性意識不清，雖被送醫救治仍在約2小時後宣告不治。

和歌山縣警消單位6月2日下午分別接獲通報有一女一男失聯，警消當時出動搜救但無所獲，今天上午7時左右分別再前往通報失聯現場搜索。

據NHK自行統計，這場大雨已知造成神奈川縣12傷、千葉縣2傷、東京都1傷、靜岡縣1傷、山梨縣1傷、茨城縣1傷、愛知縣1傷、三重縣1傷、和歌山縣1傷及沖繩縣8傷，總計29人受傷。

而在財損部分，愛知縣等12府縣共有178棟民宅受害。

●新幹線區間停駛 旅客擠爆主要車站

這場大雨也打亂日本這兩天的陸空交通。往來東京大阪的東海道新幹線，從6月2日下午開始停駛東京站到名古屋站區間列車，直到今天中午才依序復駛。

營運這條路線的JR東海公司表示，昨天到今天分別在東京站、名古屋站及新大阪站開放新幹線車廂，供行程受阻的旅客在車廂內住宿，總計有約5300名旅客使用。

等待新幹線復駛的旅客今天上午擠爆東京、新大阪及名古屋等車站，想退票及預訂車票的民眾也大排長龍。

在空中交通部分，靜岡機場總計有12個國內線航班被迫取消；韓國濟州航空預計6月2日下午飛往韓國首爾的2個航班，也被迫更改到今天上午起飛。

中日本高速道路公司表示，6月2日下午行經靜岡縣的高速公路部分區間，因大雨暫停通行。

●關西機場聯外鐵道停駛 旅客機場內過夜

位於大阪外海的關西國際機場受大雨影響，往來機場與大阪市區的鐵路停駛，在機場內等待列車復駛的部分旅客都拿到睡袋及飲用水。

關西國際機場透過聯外橋梁溝通大阪市區等地，而往來大阪與機場的南海電鐵受大雨影響，6月2日下午到今天凌晨停駛。

鐵路停駛造成機場聯外交通工具僅剩公車，因此大量旅客一度擠爆公車候車亭。機場公司在今天凌晨1時30分左右，針對有需要的旅客發放睡袋及飲用水，許多旅客倒臥機場內長椅及地板上過夜。

●部分地區頻傳災情

愛知縣豐川市一處路面因大雨塌陷露出底下管線，當地男性居民說，水從路面噴起就像瀑布一樣，「我以為難逃死劫，這就是線狀降水帶的威力吧」。

警視廳表示，今天凌晨1時左右，東京都町田市一處道路發生土石崩落，造成一名男性卡車司機受到輕傷。

三重縣伊勢市政府表示，6月2日下午4時左右，駕車經過坍塌路面墜落的60多歲女性自行脫困，後被救護車送醫治療，所幸僅受到輕傷。

靜岡縣6月2日受到颱風瑪娃及梅雨鋒面影響，全境都降下大雨，一度針對轄內3市發布警戒等級最高的「緊急安全確保」；靜岡地方氣象台說，今天上午前仍有可能持續下大雨，呼籲民眾留意。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）