台東縣大武國中19名原舞社學生參加「2023活力舞動原住民母語歌舞劇競賽」，榮獲全國國中組亞軍以及最佳劇情獎2項大獎，家長投訴校方讓學生挨餓出賽。（翻攝照片／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣大武國中上月底北上參加「2023活力舞動原住民母語歌舞劇競賽」，榮獲國中組亞軍，但家長投訴比賽期間校方以經費不足為由，讓19名學生3餐吃不飽，甚至賽後在臉書PO出吃大餐的「假照片」，家長質疑經費流向，對此，校方澄清照片是在住宿飯店用餐所攝，餐食則由主辦單位包辦。

「我們都很放心把孩子交給學校了，但是學校卻讓他們只吃鍋貼，他們能吃飽嗎？他們能有體力嗎？」台東縣大武國中家長少妮瑤控訴，19名原舞社學生5月30日代表學校赴台北參加「2023活力舞動原住民母語歌舞劇競賽」，學生卻是挨餓撐過長達3天的賽事，早餐只有飯店供應的稀飯，午餐吃鍋貼配豆漿，晚餐則是便當，全因為學校一句「沒有經費」所致。

大武國中校長楊明政澄清，除了5月30日提前出發當天的午、晚餐吃便當，費用由學校向教育處申請計畫補助外，賽程期間5月31日至6月1日皆由主辦單位包辦食宿，校方還在1日比賽結束後，自掏腰包帶學生去麥當勞吃晚餐。

6月1日決賽成績出爐，大武國中一舉奪下「國中組亞軍」以及「最佳劇情獎」2項大獎，獲得獎金5萬元，但校方卻在6月2日回程停留休息站時告知午餐自理，有學生因此挨餓。

「他們騙人，他們其中1張照片是在餐廳吃飯，但我問孩子這4天你們有在餐廳吃飯嗎？我的孩子說沒有」，家長怒斥校方賽後在臉書PO文，卻以假照片混淆視聽，企圖營造款待學生的假象，令家長禁質疑參賽經費流向何用。

楊明政解釋，照片是學生在下榻的飯店吃早餐時拍的合照，後續會在臉書補充照片說明，避免家長誤會。至於回程沒飯吃一事，楊明政坦承疏失，帶隊老師並未預支餐費給學生就要求自理，後續會檢討改進，保證不會再有類似狀況發生。