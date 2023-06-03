流量女王楊冪5年前和劉愷威離婚，兩人所生的女兒「小糯米」交給男方家扶養，本月1日是小糯米5歲生日，有眼尖網友發現楊冪當天微博的IP顯示在香港，被質疑是低調到香港替女兒慶生。然而香港媒體報導，求證楊冪前公公劉丹，對方表示不知情，似乎楊冪是「過門而不入」，一切只是美麗的誤會。

隨著疫情解封，今年3月有大陸媒體直擊她結束工作後和父母一起搭車到香港探望女兒，但劉丹沒回應，近日劉愷威交了新女友，劉丹樂觀其成，稱劉愷威新女友李曉峰為人豪爽，深得他歡心，更表示兒子終於「懂得看人了」，引來外界聯想是否在暗諷楊冪。

本月初，網上瘋傳楊冪IP定位在香港，被傳她再次回去探望女兒，然而據《東方日報》報導，劉丹「踢爆」表示不知道楊冪有回香港，完全不回應她有沒有來看小糯米，至於楊冪工作室先前上傳了童書跟花束的照片，外界以為是暗示給女兒的禮物，但另有網友澄清，這些東西都是工作室之前做公益探訪自閉症孩童跟該處老師的禮物。

報導指出，以往每年農曆新年和女兒生日，楊冪都會準時出現跟女兒見面，然而自從疫情爆發以來，她已經許久沒來看女兒，對此，劉愷威沒證實，但問到如何跟女兒慶生？他說會去接送女兒上、放學，一家人晚上會吃頓飯慶生，而5歲的小糯米已經開始愛漂亮，所以劉愷威會DIY做些簡單小首飾送女兒，更表示父女感情好，「她黏我黏到爆炸，她最怕的人是我，但最黏的人也是我，每晚都要我陪她睡」。