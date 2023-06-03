美國運動網站MaxPreps統計，西岸的加州不僅是「民主聖地」，同時也是出產總冠軍球員最多的寶地，歷來已有70位拿過總冠軍，包括11冠的傳奇中鋒比爾羅素（Bill Russell）以及「林來瘋」林書豪。其次是44位冠軍球員的紐約州，大名鼎鼎的「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、「J博士」厄文（Julius Erving）皆來自此地。

該站以球員就讀的高中做為出身地，所以有些海外名將例如歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon），他在家鄉奈及利亞讀完高中才赴美的就不列入統計。該球季只要在冠軍隊打過1場比賽的球員都會被計算進去，總共超過400人。

中區的伊利諾州出產42位冠軍球員排行第3，名人堂球星賈奈特（Kevin Garnett）來自重鎮芝加哥，另有「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）、湖人名將安東尼戴維斯（Anthony Davis）。

賓州31位冠軍球員包括費城出身的張伯倫（Wilt Chamberlain）、阿德莫爾的布萊恩（Kobe Bryant）。緊接著是23人的俄亥俄州，自然是以阿克蘭的詹姆斯（LeBron James）做為代表球星。北卡羅萊納州雖然15人算是普通，但出產了麥可喬丹（Michael Jordan）、柯瑞（Stephen Curry）兩位天王巨星。

未與美國本土接壤的阿拉斯加、夏威夷兩州也都各有1位冠軍球員，阿拉斯加的查莫斯（Mario Chalmers）在熱火摘得兩冠，夏威夷也曾有1位羅查（Red Rocha）。西北的懷俄明、蒙大拿、愛達荷3個相鄰的州都沒出產過冠軍球員，東岸的德拉瓦州至今也從缺，倒是出了1位美國總統喬拜登（Joe Biden）。