新北市長侯友宜3日展開台中請益之旅，首站抵台中市沙鹿深波圖書館，參與該圖書館重建啟用儀式。（馮惠宜攝）

侯友宜3日展開台中請益之旅，首站抵台中市沙鹿深波圖書館，參與該圖書館重建啟用儀式。（馮惠宜攝）

新北市長侯友宜獲國民黨提名參選總統後首度與台中市長盧秀燕合體，倆人對近日民進黨性騷風波提出看法。（馮惠宜攝）

【全程字幕】罕見動怒！民進黨性騷連環爆 盧秀燕轟加害者：擺開陣仗比誰都還凶 @ChinaTimes ​

新北市長侯友宜獲國民黨提名參選總統後首度與台中市長盧秀燕合體，倆人對近日民進黨性騷風波提出看法，市長媽媽兩度說令人生氣，加害者還在硬拗、狡辯，侯友宜則說，很多加害者若無其事，在受害者的傷口撒鹽，這是不允許的。

侯友宜3日展開台中請益之旅，首站抵台中市沙鹿深波圖書館，參與該圖書館重建啟用儀式，他與盧秀燕會後面對媒體詢問會不會搭配女姓參選？尤其是最近民進黨性騷愈演愈烈下，倆人也都再次挺受害者，並譴責加害者。

盧秀燕表示，前兩天她曾提到，她看該事件的發展，不會只有一個受害人。果然這兩天跑出許多受害人，她們受到性騷擾、性侵害的情形，令人不捨。同時她也看到有很多加害人，但更令人憤怒的是，這些加害人非但沒有在受害人挺身而出揭發時予以道歉、悔過，甚至硬拗、狡辯，她覺得這是更令人生氣的地方。

侯友宜則表示，性騷擾事件是絕對不能容忍的，受害者站出來要有相當大的勇氣，這種勇氣來自於全民要做受害者的後盾，他對這個問題一定站在最前面，對加害者絕對不能姑息、掩蓋事實，更重要是要受到法律、社會道德制裁譴責；他更說，很多加害者若無其事，在受害者的傷口撒鹽，這是不允許的。

侯友宜說，面對性騷擾事件，要用全民的力量，政府更應站在社會關懷、治安、教育等面向，給他們支持的力量，政府應把性騷擾、性別平等議題，變成全民最關心的議題，包括目前推動的SDGs，性別平等就是一個很重要的議題，民進黨中央執政這麼多年，面對這個議題的態度，他希望是全方位、不斷檢討，提出更好的策略與方向，來面對性騷擾，這才是我們應有的態度。

盧秀燕隨即又再搶過麥克風，直說，她實在滿生氣的，這段期間，有些受害者不顧自己的傷痛、挺身而出，這兩天他們揭發惡行，非但沒有得到道歉、協助，連法律扶助都沒有，但加害者還擺開陣仗，還找很多律師要告人家，受害者得不到法律扶助、得不到幫忙，但加害者比誰都還兇、還在硬拗，所以她忍無可忍。她說，我們要全民團結協助受害者，協助他們對抗這些惡狼，將他們繩之以法、得到教訓。