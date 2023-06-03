弘道老人福利基金會「不老棒球聯盟」2023年度總決賽3日在彰化大肚溪棒壘球場登場，來自北、中、南5支隊伍齊聚爭冠。（吳建輝攝）

最近民進黨性騷連環爆，賴清德被問到民進黨是否「性平守備做不好」，他笑而不答，隨即快步離開。（吳建輝攝）

弘道老人福利基金會「不老棒球」決賽3日彰化爭冠，副總統賴清德現身開球，他致詞時提到本身是棒球迷，若有機會也想下場比賽，而最近民進黨性騷連環爆，賴清德被問到民進黨是否「性平守備做不好」，他笑而不答，隨即快步離開。

民進黨性騷案越滾越大，且不斷向外延燒，賴清德在開球時提到「守備好才會勝選」，有媒體提問最近民進黨性騷會不會影響民調、有沒有覺得民進黨性平守備做不好，但賴清德笑而不答，隨即快步離開。

弘道老人福利基金會「不老棒球聯盟」2023年度總決賽3日在彰化大肚溪棒壘球場登場，來自北、中、南5支隊伍齊聚爭冠。賴清德現身開球，弘道基金會董事長王乃弘、台灣人壽副董事長許舒博陪同，並為現場180多位，總年齡達1萬2000多歲的球員們加油打氣。

賴清德致詞時表示，很高興能夠到彰化開球，他本身也喜歡棒球，在想退休後也要組一支棒球隊跟大家同樂，有機會也想當一個不老騎士，騎著機車繞一圈台灣不知有多棒，過去就很喜歡參加弘道基金會的活動，不管是寒冬圍爐，還是今天的不老棒球活動，希望大家能夠經由運動，讓我們的身體健康，活得更快樂。

賴清德強調，他本身就是棒球迷，有看過一句很棒的話，打擊力強會創造球賽的精采，守備好才會贏得比賽，後來看棒球轉播，教練或轉播員都會說「失誤最少的一方、就是贏球的一方」，強調棒球蘊含很多生活哲學，希望能夠有機會跟大家一起下場打一場球。