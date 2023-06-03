夏天到了，許多人開冷氣消暑，一名網友分享，最近聽到很多人大推變頻冷氣超省錢，甚至可以開24小時不關，引起網友討論，不少過來人坦言，換成變頻冷氣以後電費直接砍半，但如果室內坪數太大，冷氣的噸數不夠，有換跟沒換一樣，開24小時，電費一樣高到讓你哭。

一名網友昨在PTT上分享，經常聽到許多人推薦變頻冷氣，說是換成變頻冷氣以後，每個月的電費可以省個幾百元，甚至到幾千元，讓他忍不住好奇變頻冷氣真的有這麼厲害嗎？因為他還看過有人說換了變頻冷氣以後，每天24小時都開著冷氣也沒差。

貼文引起網友討論，不少過來人直呼省電超有感，換了以後電費少很多。「我去年窗型換變頻，電費直接砍半」、「真的神」、「用過都說神」、「省到靠北」、「小坪數真的很省」、「我家變頻換下去，還多裝一台，電費是省2000多」。

另有內行網友則說，小坪數換變頻冷氣當然省電，如果室內超過10坪，變頻冷氣的噸數不夠，壓縮機可能會一直維持高頻運轉，無法轉成低頻，達不到省電的效果，如此一來有換跟沒換一樣。「室內空間太大，用變頻電費一樣很扯，一切都是相對值，不用覺得換變頻就無感，室內10坪以上開24小時一樣讓你哭」、「噸數要夠，不夠跟沒換一樣」、「噸數要夠，溫度要適中才會省」。