美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）被揭露上月曾秘密前往北京，美中關係的觀察人士認為，伯恩斯的秘密出訪顯示美中雙方都有意緩和緊張關係。伯恩斯此行也是自2021年7月美國副國務卿溫蒂·謝爾曼(Wendy Sherman)訪華以來，美國官員對中國的最高級別訪問。

肯塔基大學派特森外交與國際商務學院助理教授羅伯特·法雷(Robert Farley)表示，伯恩斯的中國之行表明，拜登政府了解目前華盛頓與北京之間存在一些嚴重的溝通問題，並願意嘗試通過非常規管道改善局勢。

曾任過美國副國務卿的伯恩斯，被認為是拜登政壇最器重、也是中方頗為尊重的官員之一，秘密出訪中國也被解讀為白宮對兩國關係惡化的嚴重關切。

伯恩斯秘訪中國的消息最早是由英國《金融時報》2日率先披露。根據VOA美國之音報導，一名美國官員隨後證實該消息。該名官員說，上個月伯恩斯前往北京會見了中國同行，並強調在情報管道中保持開放的溝通管道的重要性。

美中兩國關係近年來因前美國眾議院議長裴洛西訪台、中國間諜氣球等一系列事件而急轉直下。最近更發生一架中國戰鬥機在南中國海國際空域近距離逼近美國軍機後，讓美國國防部官員再次警告說，中國軍機和軍艦「令人震驚地增加」了在挑釁性的攔截行動。

哈德遜研究所（Hudson Institute）亞太安全研究主任派翠克·克羅寧則認為，北京接待伯恩斯來訪也顯示中國有意緩和關係。他說這表明北京傾向於與美國政府對話，前提是這會談至少在一段時間內是保密的。”

前中情局官員偉德寧預計，美中關係接下來將繼續實現「戰術性」改善，主要是因為今年11月美國將主辦今年的亞太經合組織(APEC)領導人峰會，兩國領導人都希望這是一次成功的會議。