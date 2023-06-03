警方共查獲毒咖啡包及FM2等毒品。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市少年警察隊與新北市板橋分局，日前聯手追緝詐騙集團車手時，發現嫌犯經常叫「小蜜蜂」外 賣，疑似從事不法，經進一步追查發現，以20歲張姓男子為首的販毒集團，以微信、LINE等通訊軟體，標榜「外送到你家」、「24小時提供服務」等，招攬不特定人士購買毒品，並吸收少年擔任「小蜜蜂」，以機車運送毒品至指定地點進行交易，範圍遍及大台北地區。

專案小組蒐證跟監數月確認嫌犯身分後，向新北地檢署報請指揮偵辦，前往新北市蘆洲區等地執行搜索、拘提，將張姓藥頭及康姓、郭姓、李姓與賴姓等4名少年逮捕到案，並在嫌犯機車置物箱內查扣新興毒品咖啡包54包、FM2藥丸152顆，全案詢後，依毒品、少年事件處理法分別移送新北地檢署、新北地方法院少年法庭接續審理偵辦。

少年隊長吳坤安表示，警方絕不容許犯罪集團利用少年犯罪，將持續清查有無少年遭受黑道幫派、詐騙與販毒集團吸收與利用情事發生，並依少年事件處理法第85條第1項規定：「成年人教唆、幫助或利用未滿十八歲之人犯罪或與之共同實施犯罪者，依其所犯之罪，加重其刑至二分之一」，將成年犯嫌嚴懲送辦，並持續貫徹警方掃蕩毒品決心，加強查緝各類販毒管道，向上溯源向下刨根積極偵辦。

警方在機車置物箱內查獲大批毒品。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方在機車置物箱內查獲大批毒品。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

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