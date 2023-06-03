推筒子賭場藏民宅！1關鍵露餡了 桃警攻堅逮32人

桃園市大園區一處民宅疑經營地下賭場，大園分局掌握情資，組成專案小組監控蒐證，今凌晨出動大批警力破門攻堅，當場查獲負責人51歲周姓男子、2名工作人員及29名賭客，並查扣賭資約59萬元、抽頭金20萬元及賭具、監視器等證物，全案依賭博罪、違反社會秩序維護法等罪嫌送辦。
大園警分局指出，該地下賭場藏身於民宅中，外人不易察覺，警方日前接獲情資後，經多日監控蒐證，發現該處每到晚上就常有不明人士出入，確有可疑之處，便向桃園地方法院申請核發搜索票，於3日凌晨3時許前往現場埋伏監控，待時機成熟後一舉破門攻堅查緝。
警方在現場查獲周姓負責人、2名工作人員及29名賭客，並查扣賭資59萬1900元、抽頭金20萬元、賭具筒子麻將及監視器等證物。警詢後將周姓負責人及2名工作人員依賭博罪移送桃園地檢署偵辦，另29名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。
大園警分局表示，針對轄內治安高風險場所，將運用各式偵查手段及科技執法進行清查，並強化推動社區警政再出發及清源專案2.0工作，同時持續深入經營轄區並與居民建立友善通報網，發掘轄區內潛藏的「汙染源」，斬斷犯罪根源，淨化社會治安。
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