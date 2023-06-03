苗栗市三角公園旁牛肉麵店3日上午10時15分發生瓦斯氣爆，整個店面被炸得粉碎，店家3名傷者由消防人員緊急送醫。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市三角公園旁牛肉麵店3日上午10時15分發生瓦斯氣爆，整個店面被炸得粉碎，店家3名傷者由消防人員緊急送醫。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市南苗三角公園旁街口新開幕不到一個月的牛肉麵店，3日上午準備要備料開門營業前，10時15分左右，突然發生瓦斯外洩氣爆，當場把牛肉麵店面炸得粉碎，爆炸碎屑飛出還波及對面商家玻璃，許姓店東與女兒以及78歲母親都直接被炸翻倒地，並波及另一名廖姓女子腳踝被碎玻璃割傷，旁邊店家還緊急拿出水管替許某及女兒灑水降溫，4人都被送往附近大千醫院急救。

經大千醫院檢查，許某燒傷面積超過80％，祖孫2人也有超過50％的燒傷面積，大千醫院已緊急安排3名傷者分別轉往台中市梧棲童綜合醫院、及中國醫藥大學附設醫院以及林口長庚醫院急救。氣爆原因正由警方深入調查中。

發生氣爆的牛肉麵店是位在苗栗市南苗商圈三角公園旁，也就是光復路及天雲街口的三角窗店面，店東是55歲的許姓男子，帶著33歲的女兒及78歲的陳姓母親一起經營這家牛肉麵店，開幕至今還不到1個月，陳家三口全都住在店面樓上。

3日上午，許某祖孫三人下樓到店裡備料，準備稍晚開門營業，10點15分左右，當店家點燃瓦斯準備開爐時，剎時引爆店內外洩的桶裝液化瓦斯，氣爆威力當場將整個店面炸得粉碎，店面鐵捲門也被炸飛，爆炸飛出碎片還波及對面眼鏡行以及人安工作站，造成廖姓工作站人員腳桌被割傷。

許某祖孫三人直接被氣爆炸翻，3人努力爬出店外呼救，陳姓祖母還一度無力躺臥在廢墟中待救，許某全身嚴重燒傷，面積高達8成，許某女兒也有55％面積燒燒，兩人一度爬到隔壁商家求救，商家以水管替2人噴水降溫。

苗栗縣消防局獲報趕往搶救，將3人送往大千醫院急救後轉院繼續搶救，氣爆確實原因將由消防鑑識人員調查中。

苗栗市三角公園旁牛肉麵店3日上午10時15分發生瓦斯氣爆，整個店面被炸得粉碎，碎屑飛滿路口。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）