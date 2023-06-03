主辦單位在官方臉書上澄清解釋，但大批樂迷不領情，留言控訴不公。(蔡依珍攝)

號稱被音樂祭耽誤的美食市集、桃園最狂戶外音樂節「So Wonderful Festival音樂祭」3日在桃園陽光劇場登場，但桃園消保官接到大批樂迷申訴，指主辦單位開賣不到1個月就推出團體票大促銷還送車位，早買的反而成為冤大頭，消保官指出，資訊不透明下又售價前後不一，已違反消保法第12條，將要求業者提出合理補償。

旺德福音樂公司6月3日在桃園陽光劇場舉辦「So Wonderful Festival音樂祭」，自4月18日起透過KKTIX售票網販售入場券，票價區分為海景第一區6800元、手刀限量優惠票2800元、一般票3800元及漫漫Go票4800元，豈料開賣不到1個月，又於5月10日推出「四人團體票Group Ticket」，內含「玩得瘋大草坪區門票」4張及「陽光劇場不限時停車券」1張。

業者為回饋已購票者，同步推出「Bring a Friend」方案，已購票民眾呼朋引伴得以7折價加購3張入場券，但對先前已購足4張入場券且逾退票期限的樂迷，根本是看得到吃不到。

桃園市消保官接獲近10件申訴啟動調查，業者隨即在官方粉絲專頁公告，5月25日前提供4張購票證明就送3000元市集抵用金，消保官認為，申請時間短促，民眾無從準備，要求業者重提其他補償方案。

主任消保官李大鵬說，通俗認為「早鳥票」應該最便宜，但業者卻越賣越便宜，讓消費者有被「坑殺」的感覺，業者檢討銷售策略推出促銷票不是不行，但要符合誠信原則，顧慮前面購買的消費者的權益，並提出合理補償。

「自由經濟也不能失去誠信跟顯失公平！」李大鵬進一步解釋，站在買賣雙方資訊平等立場上，才稱得上是自由經濟，業者若開賣第一時間就告知有團體票策略，讓消費者有選擇權就沒有問題，但訂定售價決定權、參考資料全掌握在業者手上，未充分告知下，消費者只能被動接受價格，單方面擁有決定權就變成企業經營者的獨裁。

李大鵬提到，業者一度以「消保官不能要求業者買貴退差價」抗辯，但他強調，買貴退差價是針對不同賣家，但此案只有一個店家且價格都是業者制定的，根本原因是價格反覆，重申消保官不反對促銷，也並非要求業者只能維持「死豬價」，而是在資訊不透明、售價前後不公的情況下，應該給予消費補償，照顧買貴的消費者權益。他也呼籲所有業者，應該講明遊戲規則，否則等同要消費者買「盲盒」，違反消保法第12條，契約違反誠信，對消費者顯失公平者，無效。