澎湃新聞3日引述河南大象新聞報導，過去3天，河南麥收從386.32萬畝到2757萬畝，進度從4.52％推進到32.3％。南陽、駐馬店、信陽、平頂山等豫南幾個種糧大市，目前小麥收割都已過半，其中南陽已達83％，信陽已達78％，駐馬店已達65.3％。

河南麥收的大頭和重頭還在後面，如今大規模麥收將「挺進」黃河北。

澎湃新聞報導，河南省南陽市唐河縣振群家庭農場內，5月29日雨過初晴，2台履帶式聯合收割機在麥田來往穿梭，搶收已經成熟的小麥。

據悉，唐河縣2023年共組織包括跨區作業在內的3600餘台聯合收割機參與小麥機收工作，為唐河縣「三夏」生產工作順利進行奠定基礎。其中，考慮持續降雨影響，當地農機部門積極協調湖北、安徽、駐馬店等地履帶式聯合收割機400餘台參與小麥搶收作業。

據6月2日唐河縣2023年「三夏」生產工作指揮部「三夏」生產情況通報，唐河縣小麥播種面積214.8萬畝，截至2日早5點麥收總面積208萬2588畝，2日早5點-6月2日12點新增3萬3761畝，截至2日12點麥收總面積211萬6349畝，占比98.51％全縣剩餘面積31951畝。2日下午全部收割完畢。

6月2日，漯河市舞陽縣高標準農田的育種基地。

這裡的小麥並沒有受到前一段時間接連陰雨天氣的大面積影響，但仔細來看，小麥的外殼顏色有些發暗。舞陽縣高級農藝師馮彥說：後期空氣中溼度比較大，所以（小麥）外殼的顏色會發暗，但是它和發黴是兩碼事，這個小麥揉了之後看它的籽粒，還是正常的小麥顏色，金黃的顏色，它能不能當種子用就是看它的胚芽萌動不萌動。受前幾天連陰雨影響較大的小麥，多數為去年霜降之前播種的早播小麥，而霜降後播種的晚播小麥，眼下正處於乳熟期，基本不會發生出芽和黴變現象。漯河種子田裡的小麥基本都是晚播小麥，所以沒怎麼受影響。根據調查統計的情況，在舞陽這一塊，供應2023年冬的播種，種源情況應該不成問題。

據氣象部門預報，今後兩天，河南部分地區還有降雨，但時間不長。馮彥說，按現在這個麥的生長情況，估計6月10日左右收割，降雨寡照會影響它的產量，它的品質，按現在的情況看影響並不大。河南省400多萬畝種子田，60％分布在豫北地區，所以受前幾天降雨影響較小，但今年豫南的小麥種子可能會受一些影響。省、市、縣對種子田優先調度，優先收穫，優先使用烘乾設備，優先保證種子品質。