世界自行車日騎遊環台在離島也同步展開，大家分工合作完成一小段路線後，在APP上形成環台路線。（雲嘉南管理處提供／程炳璋台南傳真）

聯合國訂3日為世界自行車日，交通部畫出45條自行車路線，號召各單位響應，3日分段同時出發，雲嘉南濱海國家風景管理處負責台南段17.4公里，上午9時共有214人騎自行車出發，10時10分抵達終點，透過「環騎圓夢」APP的路線軌跡，畫出台灣輪廓，藉此推廣自行車旅行。

交通部響應聯合國世界自行車日，舉辦全台分工自行車環台活動，連金門、馬祖與澎湖等離島都有舉辦，雲嘉南管理處負責台南段，3日從遠東科大出發，終點在歸仁十路及武當路交叉路口。

車隊由台南市觀旅局主秘盧振義率隊，中華郵政公司總經理江瑞堂率台南郵局局長黃良江、交通部高速公路局南區養護工程分局長楊熾宗率等一級主管參加。活動1小時10分鐘完成，全台45條路線分工合作完成後，在APP路線圖上拼湊出台灣環島線形。

自行車旅行已蔚為觀光主流，適合各年齡層，雲嘉南管理處規畫多條特色自行車路線，藉世界自行車日活動推廣自行車旅行。

除了上個月剛完成從安平燈塔抵達國聖燈塔的一日雙塔自行車挑戰，雲嘉南管理處4日還有3場單車小旅行，包括「濱海觀光慢遊七股-將軍」秘境美拍與漁村體驗、「拜訪鹽之古道-北門」鹽滷體驗與文化探尋、「饕客文化騎遊安平-安南」老街尋寶與生態走讀。

緊接著18日還有「＜極西．集希＞鹽途必Bike．希望旅程」，從北門遊客中心出發，行經三寮灣東隆宮、馬沙溝3D彩繪村、青鯤鯓扇形鹽田、七股遊客中心、七股鹽山，終點在極西點國聖港燈塔，全長達32.3公里。