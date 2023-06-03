李鐘燮今天在新加坡舉行的第20屆「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）場邊與美國、日本防長會談。韓聯社報導，他在會後向記者作以上表示，說明為了即時分享北韓飛彈警報情報，三方已決定將韓美、韓日現行雙邊情報分享系統相互連動。

李鐘燮強調會積極履行三方領袖峰會時協議事項，強化三國安保合作。他表示，今天與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）及日本防衛大臣濱田靖一的會談中對許多議題都達成共識。

北韓5月31日發射搭載「萬里鏡1號」（Malligyong-1）軍事偵察衛星的「千里馬1號」（Chollima-1）火箭，雖然發射失敗，但這次利用彈道飛彈技術進行的發射行動仍受到強烈譴責，美日韓防長今天會中應也就此進行討論。

北韓這次發射後，南韓媒體曾詢問美日韓三方飛彈警報情報共享的狀況，當時南韓總統辦公室官員表示會盡快進行具體協商。「飛彈警報情報」包含發射地點、飛行方向、飛彈落點等資訊。（編輯：馮昭）