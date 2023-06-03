新北市長、國民黨總統參選人侯友宜展開全國請益之旅，3日來台中市與中台灣最強「母雞」台中市長盧秀燕合體，首站參加沙鹿深波圖書館閱讀空間改造重新開館啟用活動。（馮惠宜攝）

新北市長、國民黨總統參選人侯友宜展開全國請益之旅，3日來台中市與中台灣最強「母雞」台中市長盧秀燕合體，首站參加沙鹿深波圖書館閱讀空間改造重新開館啟用活動。（馮惠宜攝）

新北市長、國民黨總統參選人侯友宜展開全國請益之旅，3日來台中市與中台灣最強「母雞」台中市長盧秀燕合體，首站參加沙鹿深波圖書館閱讀空間改造重新開館啟用活動。（馮惠宜攝）

【全程字幕】五星市長合體！與盧秀燕合作戰2024？ 侯友宜：同心齊力讓台灣更好 @ChinaTimes ​

新北市長、國民黨總統參選人侯友宜展開全國請益之旅，3日來台中市與中台灣最強「母雞」台中市長盧秀燕合體，侯友宜針對中火、中捷等建設直言：如果有機會，一定為台中全力以赴，面對競選搭檔問題，侯則回應，期盼大家無論在哪個位置上，都能夠並肩作戰。

侯友宜率新北市政團隊展開台中請益之旅，首站就和盧秀燕合體參加沙鹿深波圖書館閱讀空間改造重新開館啟用活動，致詞時他也盛讚盧為五星市長，會後面對媒體追問總統選舉會不會有五星市長＋五星市長的「十星級組合」？也做出回應。

侯友宜說，他跟盧秀燕共事很長一段時間，她溫柔堅定、認真負責，他不但敬重，也期盼大家無論在哪個位置上，都能夠並肩作戰；他並且強調，很多地方做不到的，只要有機會，一定會全力為台中全力以赴支援，不管是建設或是預算的支持，一定會全力和盧秀燕站在一起。

在台上致詞時，候直言中火是台中市民的痛一定要減煤，而台中捷運一定要加速核定，還說如果有機會，他一定全力支持；在會後媒體訪問時，他再次提及台中市民最關心的中火空污問題，表示，當時盧秀燕第一個一肩挑起藍天白雲行動，已有成效，但還要把媒減得更少，他們之後都會並肩作戰。

侯友宜也說，他們兩位的態度，最重要的是務實、努力做事，同心齊力，讓台灣更好、台中更好，是他們最大的目的。

至於是否邀請前立法院長王金平擔任競總主委？侯友宜則遻，王金平也是他多年認識的老朋友，也很關心參選總統的挑戰；王金平給很多的指導，他都心存感謝。這段時間很多人給的意見他都虛心接受，很多人都願意幫忙，他心存感恩，大家一起努力向前走。