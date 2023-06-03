民進黨內性騷擾事件連環爆，副總統賴清德表示要跟受害者和台灣社會致歉，強調面對職場霸凌及性平事件，不必以大局為重，對此，主播劉芯彤提及過往經驗，表示曾被客戶友人毛手毛腳，沒想到揭露對方惡行時，竟得到「不要計較」的回覆，讓她無奈表示：「能靠別人來為我們伸張正義嗎」。

近來政壇me too性騷事件連環爆，甚至一起比一起誇張，劉芯彤認為多數遭性騷的女性擔心得罪權威人士，便會「禮貌性」制止，反倒讓加害者腦補「女生說不要，其實就是要」，因此呼籲所有人必須明確制止對方，若威脅到身體自主權，更要做出正當防衛，尤其身為父母必須從小教育孩子如何保護自己的身體，否則遭遇類似事件，只會無力反抗進而被侵害。

劉芯彤提揭露遭性騷過往。(圖／劉芯彤臉書)

劉芯彤回憶起多年前遭性騷的經驗，她表示到大陸出差參加聚會時，遭客戶的朋友毛手毛腳，事後跟主人揭發惡行時，竟得到「他就是個大老粗，比較不懂禮儀，妳不要跟他計較」的回覆，讓她無奈表示：「我們能靠別人來為我們聲張正義嗎？正義永遠都是在傷害後才來，或者根本一輩子都迎不來正義現身」，接著強調：「要在威脅在眼前時就自行排除，不要讓自己受到傷害」。

對此，網友紛紛回應：「職場性騷擾無所不在，從14歲寒暑假打工，到現在50多歲可以當阿嬤的年紀，遇到的沒少過」、「可以用臉書寫出來，才不要忍氣吞聲」。

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