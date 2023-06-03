有「雪乳戰神」封號的網紅郭鬼鬼以傲人上圍和一顆痣成為其招牌，今(3日)稍早她出席台北海大「台北海洋世界海洋日博覽會」，與議員王世堅難得同台，郭鬼鬼隨即送上自己的寫真集，並逼問對方：「議員知道我的痣在哪裡嗎？」王世堅一時語塞，但不敢直視郭鬼鬼的上半身，最後害羞回應一句話，掀起全場歡笑。

郭鬼鬼先前捲入私密照外流傳聞，對此，AV導演圤智雨曾回應：「她胸口的那顆痣太有存在感了，可能是當時私拍的攝影師外流。」但郭鬼鬼否認，還穿起道士服化身「阿鬼師」拍影片，諷刺說：「他（圤智雨）救不了流量，只好靠亂發文去蹭網紅，偏偏大家都不讓他蹭，搞到去說自己是狗男女炒新聞，還是不紅，可憐啊。」

活動上郭鬼鬼不時開王世堅玩笑。（圖／台北海大提供）

先前「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台，有網友在《Dcard》自稱被魔獸玩弄感情，大部分網友不太相信，認為是「幻想文」，更有人反過來檢討女網友，郭鬼鬼當時跳出替網友緩頰，直言她不明白為何網友都要檢討台女，「更離譜的是一堆人謝謝他來改變台灣人基因也太自卑了吧⋯⋯舶來品不一定比較高尚欸。」而魔獸當時所屬的桃園雲豹籃球隊回應：「球團不會過問球員私人交友狀態，謝謝大家的關心。」

據《三立新聞網》報導，郭鬼鬼今出席活動和王世堅同框，她特別送上寫真集還問議員知不知道她的招牌黑痣長在哪裡？王世堅靦腆說：「我以為妳問寫真書的字在哪裡？」先前雞排妹傳出一度被徵召參選，郭鬼鬼表示支持，「如果她需要我的話」，願意幫忙助選，也願意幫王世堅助選，但她自己沒有參選打算，比較想當大家都當好朋友，強調：「我還蠻不喜歡敵對」。