▲行政院長陳建仁（中）與立委蔡適應（左）及交通部長王國材（右）共同出席自行車嘉年華活動。陳建仁針對四接爭議回應，協和電廠轉型是「以氣換油」，實際上可減碳，也能確保北台灣電力供應，並降低基隆空污。經濟部和台電應該與基市府做更好溝通，並依法行政。（行政院辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

行政院長陳建仁3日表示，協和電廠是「以氣換油」，實際上可減碳也能確保北台灣能源供應，希望能更好的溝通並依法行政。對此守護外木山行動小組召集人王醒之怒批，依台電提供的數據，未來協和電廠轉燃氣，懸浮微粒的排放量竟是目前的1.9倍、溫室氣體更高達3.4倍，因此陳要基隆人「吞下」四接的說法是「愚民式的偽善」，並主張應停止填海造地，轉型為再生能源電廠，才是對基隆最公平的替代方案。

行政院長陳建仁3日上午出席自行車嘉年華活動，針對四接爭議，陳表示協和電廠轉型為天然氣是「以氣換油」，可降低空汙，並促進北台灣供電穩定，中央和地方間應該要有更好的溝通，並依法行政。

對此「守護外木山行動小組」召集人王醒之回應，基市府一直以來都是依法行政，林右昌市長時期依法行政對台電案開發案「審查放水」，而謝國樑市長也是依法行政「亡羊補牢」廢止之前的公文，都是針對基隆市的水產動植物保育區的行政作為。

王醒之批，環保署在台電四接填海造地「3.0東移版」中的「範疇界定」爭議還沒釐清前，就想強勢推動環評審查，已經明確違反環評法第10條與環評作業準則第8條的相關規定，環保署有沒有「依法行政」，應該一目瞭然。

王醒之說，他寧可相信陳建仁所言是在資訊被蒙蔽的情況下說的，因為已經有越來越多基隆人知道，那些用「改善空氣品質」、「提供充分電力」為由來誘騙基隆人吞下四接的說法都是「愚民式的偽善」。

王醒之怒批，近百年來，光是基隆地區有北部火力發電廠、深澳火力發電廠、協和火力發電廠等三座電廠長期排放空污，基隆市長期是「北電南送」、「用肺發電」的縣市。而更離譜的是，依照台電提供的數據，未來協和電廠就算轉燃氣，懸浮微粒的排放量竟然會是現在的1.9倍、溫室氣體更高達現在的3.4倍，顯然與改善空汙有明顯出入。

王醒之呼籲，協和電廠應該一次改革到位，停止填海造地，直接轉型為再生能源電廠才是對基隆最公平的替代方案。