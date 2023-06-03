俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭，刺激了這個成立近75年的西方軍事聯盟與俄國對抗。

但北約成員國在烏克蘭議題上意見分歧，秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，所有成員國都同意遵守一項2008年做出的承諾，即烏克蘭將在未來某個不確定的時間點成為北約一員。

法新社報導，澤倫斯基在一場與愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）共同參與的簡報會上說：「我們是明理的人，我們也明白，不會把任何一個北約國家拖下水、捲入戰爭。」

「因此，我們瞭解，在這場戰爭進行期間，我們不會成為北約成員國。不是我們不想，而是這不可能。」

烏克蘭是申請加入北約和歐洲聯盟（EU）的候選國，但隨著俄羅斯持續入侵烏克蘭，部分歐洲國家對於設定烏克蘭正式加入的時間表抱持謹慎態度。

加入北約，意味著烏克蘭可受到攸關「集體防衛」的北約第5條款（Article 5）保障，即若有成員國遭到攻擊，所有成員國都應協助防禦。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）