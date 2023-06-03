以幽默風趣聞名，演藝圈裡的開心果，演技生動傳神，曾獲得多次金鐘獎戲劇節目女主角獎的知名演員鍾欣凌，6月2日受邀至惠中寺未來與希望系列講座，談「找到屬於你自己的光」，分享職場上的點滴及人生歷程。現場及線上逾5500人觀看。

戲劇在鍾欣凌的生活中佔了很大的份量，除了表演過程中一些意想不到的東西，許多角色也成了她現實生活中的醍醐灌頂。(圖/惠中寺提供)

鍾欣凌說，從小因自己的外型圓潤而自卑，做國民健康操時就以不離地面做跳躍動作，高中老師介紹國立藝術大學的招生，術科成績占7成、學科僅占3成，心想自己成績平凡，這是良好的機會；如願考上國立藝術大學，與她同校的明星有吳倩蓮、張玉嬿等許多漂亮的女演員，她知道自己與女主角、公主這樣令人矚目的角色無緣，因此在人生中第一次的正式演出舞台劇《魔笛》中，她選擇了恐龍一角，因為沒人試鏡，鍾欣凌順利拿下這個演出機會。

鍾欣凌進場受到觀眾熱烈歡迎。(圖/惠中寺提供)

演出後有老師跟鍾欣凌說：「整個《魔笛》裡面，我只注意到妳。」人生首次的演出，能聽到這樣的讚美，即使再苦再累都值得，這是她初嘗作為一名演員的樂趣，從這裡開始，鍾欣凌在舞台上找到了自己的光；進入金鐘獎演訓班，有次誤闖國家歌劇院，看到動人的場景，增強自己有一天也要站上這舞台的信念。

把表演當成工作之後，遇到開心或不開心的事情該怎麼辦呢？鍾欣凌說：「演員不外乎是生命和生活經驗。要把生命中的經驗找到方法存檔，建立自己的演員抽屜。」當她表演需要使用時，那就是最好的養分，還能讓自己培養轉念的能力。

鍾欣凌分享職場上的點滴及人生歷程，現場聽眾聆聽的過程笑淚交織。(圖/惠中寺提供)

戲劇在鍾欣凌的生活中佔了很大的份量，除了表演過程中一些意想不到的東西，許多角色也成了她現實生活中的醍醐灌頂。「人生能做好一件事情就功德圓滿。」鍾欣凌以老師李國修的名言做結語，祝福所有聽眾找到屬於自己的光。

知名演員鍾欣凌，6月2日受邀至惠中寺未來與希望系列講座，談「找到屬於你自己的光」，現場及線上逾5500人觀看。(圖/惠中寺提供)

現場開放聽眾互動提問，聽眾提問：「怎麼演好一部戲？」鍾欣凌說：「每一個演員上台都是卯足全力，做為一個演員，要先把自己打理好，抓到自己的節奏，到現場表演才可以演出好角色」。

另一聽眾問：「演出哪部戲劇對自己人生最有幫助、印象最深刻？」鐘欣凌表示，扮演任一角色，對自己都有潛移默化的幫助，印象最深刻的戲劇是「我的婆婆怎麼這麼可愛」，讓自己看到母親為兒女及家庭付出的堅強力量，也看到許多貪瞋癡的缺憾，體會到生命中有許多面向，或許不夠完美，但是這就是人生。期許自己在演技上更上一層樓，能夠經常演出對社會有良善影響的戲劇。