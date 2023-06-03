台北市副市長李四川上任後積極改善台北市的道路，李四川今透露工務局被他「唸」最多，強調從工程的時效、品質、同仁工作的態度等都嚴厲要求。李四川也在臉書PO出道路改善後的照片，網友驚呼「效率太強了」。

李四川今(3)日在臉書指出，每星期都會跟工務局新工處算一次，道路改善已完成多少。他坦言從回市府後，被他「唸」最多的局處是工務局，從工程的時效、品質、同仁工作的態度等等，他都很嚴厲的要求，他更透露新工處處長告訴同仁，「你們這樣報告，我一定又要被副市長『唸』」。除了工務局的業務與市民的關係最密切外，李四川說他在這個單位待25年，對於老同事講話可以直接些，「感謝同仁的諒解與付出」。

李四川強調，給一條平坦、平安回家的路，是台北市長蔣萬安對市府同仁的要求，也是市民最基本的要求，市府應盡全力達成。李四川透露，今年全市8公尺以上道路預定完成120條，現已完成87條。8公尺以下預定完成103條，現已完成80條，未來會再增加改善數量。

李四川也PO出道路改善後的照片，其變化之大令網友直呼「效率太強了」、「看到市府同仁盡心努力在做，川伯您就少唸兩句吧」、「只要有認真專業為民做事的川伯和新工及工務團隊在，就是幸福城市」、「謝謝李副，現在台北路好平」、「道路改善真的很有感」。