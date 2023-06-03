透過影片呈現10多年來族人上街頭抗爭運動，夷將‧拔路兒親自參與這項運動過程等。（王志偉攝）

花蓮縣原住民族教育資源中心委託花蓮縣三民國中辦理「原住民族歷史正義與轉型正義師資研習課程」，原民會主委夷將‧拔路兒擔任講座，師生都到場聆聽。（王志偉攝）

原住民族委員會主委夷將‧拔路兒（Icyang Parod）今到玉里鎮三民國中分享原住民正名運動以及轉型正義意涵，透過影片呈現10多年來街頭抗爭運動，讓師生身歷其境，了解這塊土地發生的歷史，夷將‧拔路兒也提到，對於蔡總統向原住民道歉、成立「原轉會」推動改革等相關成果，讓原住民逐漸得到應有尊嚴，強調政府持續推動原住民歷史與轉型正義的社會工程。

花蓮縣原住民族教育資源中心委託花蓮縣立三民國中於今早辦理「原住民族歷史正義與轉型正義師資研習課程」，邀請夷將‧拔路兒主委擔任講座，以原住民族觀點來分享與理解過去的抗爭運動史及轉型正義的意涵。

夷將以自身經歷分享1980年代以來參與原住民族權利運動的歷史，描繪過去幾十年來在街頭抗爭、爭取原住民族正名的歷程，他也提到早年打破「吳鳳神話」，吳鳯的故事在學校裡面，被老師教材教導成一個捨身取義的吳鳯，國小教科書對原住民戕害極深，後經學者質疑，呈現不一樣的論述，我們開始找出真相是什麼，要求教育部把吳鳯的故事刪除，1989年吳鳳鄉終更名「阿里山鄉」。

他提到，正名運動裡面，從清代稱「番」，日治「高砂」，到戰後國民政府稱「山胞」，歧視性的山地人，所以才從1984年到1997年10多年的時間，展開正名運動，這也是族人乃至全島一波一波地表達族人聲音，讓國家注意到這個意見。不過當年仍從威權轉型到總統民選民主體制，時任總統李登輝願意用觀察民意的聲音，來決定要把這個正名的稱呼改革，這是一個很艱辛的過程。

此外，夷將亦說明蔡英文總統代表政府向原住民族道歉後，政府推動歷史正義及轉型正義並成立委員會，由蔡總統定期主持會議，到現在各項具體措施成果，包括制定《原住民族語言發展法》、修正《原住民族教育法》、《山坡地保育利用條例》第37條、《原住民保留地禁伐補償條例》部分條文、《原住民保留地開發管理辦法》等法案。

夷將以原住民族語言發展法為例，指出語發法在2017年公布施行後，原住民族語言成為國家語言，2022年行政院通過「國家語言整體發展方案5年計畫」，推展族語預算從每年1億1千萬大幅增加到18億5千萬元，族語老師專職化、廣設族語推廣人員、設置16族語言推動組織、設立「財團法人原住民族語言研究發展基金會」等，對原住民族語言的保存、維護與發展等都有實質的進展。原轉會仍持續推動原住民歷史與轉型正義的社會工程。

來自高雄桃源區寶山部落的玉里國中英文老師洪辰表示，大學熱衷參與原民院學生會運動，走訪傳統到部落，但對原住民歷史較少認識，畢業後要當老師，接觸到原住民立委、學者發現，原民歷史與近代運動比我們想像更艱難。夷將主委講述運動過程讓人感動。至於轉型正義與歷史是否納入教材，她認為實驗教育學校課程可先納入實施，但擴及「全原教」體制仍要評估考量。

三民國中校長林國源表示，幾年前曾在臺北參觀由原民會策辦的「原住民族權利入憲到實踐」特展，才發現一般社會大眾普遍對本段歷史缺乏認識，藉此機會邀請身為原運參與者的夷將Icyang主委到校擔任講座，希望從教育的力量著手，一起推動轉型正義的工程。

原民會為響應這次研習活動，也將「原住民族權利入憲到實踐」展覽移至三民國中，結合教育的力量，持續讓更多國人認識原住民族權利運動的歷史脈絡與發展。