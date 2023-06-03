新北市在玉山盃季軍戰靠著蕭齊3.1局飆7K無責失好投帶領，以5比1擊敗台中市，蕭齊表示，除了是想拚進今年U18世界盃中華隊名單外，也因為是高二最後一個盃賽，所以放手一搏去投，接著他將成為三年級學長，自己也會用場上表現去帶領學弟。

蕭齊開局就有三振表現，2、3局6個出局數都用三振拿下，但4局上他出現亂流，被敲安後又發生暴投，因隊友守備失誤掉1分非責失。

退場後看到總教練蔡明堂與蕭齊談話，「他一直還想投，但壞球走在前面，當然肯定球員想表現的心態，但這都還是需要學習的地方。」

蕭齊表示，因為是高二最後一個盃賽，希望自己能夠表現得很好，4局的局面覺得自己能夠守起來，但也是尊重教練調度。

今天3.1局就飆7K，蕭齊卻透露賽前牛棚時變化球狀況並不好，但上了場後狀況改善、越來越準，「最後一場比賽就放手一搏，能不能中（國手）也不是自己能決定的，只是努力去表現。」去年蕭齊也曾入選U18世界盃中華隊36人培訓名單，但最終並未進入正選，生涯也還未穿上國家隊戰袍過。

回歸這段時間的收穫，蕭齊認為是精彩的1年，「我自己經歷了低潮，但學長仍帶我們拿這麼多冠軍，現在就是把自己歸零，好好準備下一年的比賽。」他也透露，周宗志有鼓勵他們，輸球的感覺很不好，如果不想再有這種感覺就要在平時訓練對自己更殘忍一點。