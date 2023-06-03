南開大學世界近現代史研究中心教授、日本研究院副院長張玉來3日在大陸《環球時報》撰文指出，近日由美國主導的「印度-太平洋經濟架構」（IPEF）宣布就加強重要物資供應鏈協定達成協議，邁出所謂「擺脫對中依賴、建立穩定供應」的重要一步。然而，此舉實際是為貫徹「美國第一」主義。不久前，由280多家美國企業組成的美中貿易全國委員會向美國商務部提出「盡快制定多邊出口管制架構」的請願，因為單邊對中出口管制已經重創上述企業利益。同樣是IPEF創始成員國的日本，利用G7輪值主席國之便對美大加奉迎，精心擬定一份《G7關於經濟強韌性和經濟安全保障的首腦聲明》，積極推進對中出口多邊管制架構。廣島G7峰會前，日本自身也加速落實其去年5月通過的《經濟安全保障推進法》，宣布半導體管制措施。但是，歷史規律告訴我們，以政府「有形之手」對經濟肆意干預的做法，最終必將以失敗告終。

張玉來表示，首先，日本推行的經濟安保本質上是對中美競爭格局的「選邊站」，機會主義讓它選擇繼續追隨美國的路線方針。

本來，在川普政權祭出「美國第一」主義之初，最初是劍指日本及西歐等盟國，不僅要求這些盟友應向美國大幅增加安全保障「保護費」，還把鋼鐵及鋁製品關稅戰的矛頭指向它們。在美國對中發起貿易戰之後，尤其是拜登政府要攜手盟國聯手對抗中國之際，日本不僅沒有站在自己一直宣稱「做世界自由貿易旗手」的立場上，相反為虎作倀地迎合美國，如推動安倍於2012年倡議的日美印澳構建安保合作「鑽石構想」，變身為涉及半導體供應鏈合作的「四方安全對話」。與此同時，它自身也在不斷強化旨在針對中國的經濟安保體系建設，不斷收緊對技術外流、外國投資以及留學生政策等方面的措施。面對美國不斷強化對中半導體出口管制趨勢，日本也宣布將在今年7月開始限制半導體設備等23個品類出口，其針對的顯然是中國。

其次，日本推行的經濟安保將對中日經濟合作造成巨大衝擊，嚴重損害中日關係。

2022年，儘管日元大幅貶值但中日貿易額仍然高達3574億美元。中國是日本最大的交易夥伴國，日本也是中國的第三大貿易對象國。中日相互投資也在穩步發展，截至2022年底，日本對中投資累計已達1559億美元（JETRO統計），而以香港為主的中國對日投資也將近3兆日元（2021年底），排名第五。中國依然是日本企業投資設點最多的國家，2021年的數量超過3.1萬家，占日本海外投資設點總量的40％。人員往來同樣也是印證兩國經濟交往的重要體現，疫情前的2019年，日本來華人數268萬，而中國赴日人數高達959萬。長期以來，經濟合作被稱作中日關係的壓艙石。然而，當前針對中國的經濟安保措施，無疑將大幅壓縮中日經貿合作的發展空間，對「存量」部分也將造成嚴重損害。

第三，日本推行的經濟安保將嚴重損害日本企業利益，甚至危及日本經濟復甦。

截至2022年，日本對外直接投資存量高達2.16兆美元，海外日本企業網點數7.7萬家，年度對外直接投資收益突破2000億美元（1美元約合135日元），成為沖抵創紀錄貿易赤字（約1584億美元）、讓日本保持住經常收支盈餘的關鍵。對中投資是日本對外直接投資的最大亮點。據JETRO調查顯示，已有約八成日企將經濟安保列為重要經營課題，部分企業甚至被迫著手應對全球市場分化。將經濟安保的矛頭指向中國，將嚴重損害日本企業利益，其負面作用最終也會傳導到整個經濟體系，從而阻礙日本經濟的復甦。

最後，日本推行的經濟安保也將導致世界經濟的進一步分裂，成為反全球化的逆流。當前，全球經濟正面臨分裂風險，即便在美國及盟友之間也盛行構建「小院高牆」之風。以晶片為例，在美國祭出520億美元扶持措施之後，歐盟迅速跟進、砸出430億歐元計畫，日本也不甘寂寞，宣布兩年內投入2兆日元支持。各自為戰成為各方構築自身經濟安保體系的典型特徵，最近美國推出的EV減稅政策甚至沒有一家外國企業入圍。

張玉來強調，搬起石頭砸了自己的腳。受惠於經濟全球化的日本，若執意高擎這種以鄰為壑的經濟安保方針，恐怕很快就會驗證這句成語的真諦。