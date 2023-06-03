中方航母建設「三級跳」

4月中時，解放軍舉行了大規模繞台軍演，而中方海空軍聯演近年日益頻繁，並不罕見，但不尋常的是，當時航母「山東」艦首度加入大批戰機和轟炸機，以刺探台灣防務。

美國國防與軍事專家艾克塞（David Axe）2日在《電訊報》（The Telegraph）發文指出，若說台灣和盟友還有一線希望，那就是以航母大國美國的標準來說，艦齡4年的「山東」艦和艦齡12年的「遼寧」艦相對小。

美國海軍有11艘航母，其中最新的「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）排水量約10萬噸，比「山東」艦和「遼寧」艦大了約一半。這些中國航母或許能搭載36架艦載機，大約只有一般美國航母上的一半。

而航母愈大，就能支援更多艦載機，在戰鬥續航力也愈強，並能承受更多損害。至於在航母航空聯隊方面，規模很重要，所以美國艦隊暫時可以高枕無憂了。美國擁有的航母遠比中國更多、更大，戰力也更強。在中方軍力突飛猛進，並危及美國致力維持的太平洋地區穩定之際，它們算是一種海軍保險政策。

然而，美中航母間的差距正在迅速減少，1個多月前，解放軍的第3艘航母「福建」艦在上海江南造船廠首次啟動了動力裝置，接下來這艘8萬噸巨艦首次展開了短暫的海試，而這是未來幾年它投入前線服役的先決條件。

當「福建」艦加入艦隊時，將飆升中國海軍的戰力，尤其是從兩側攻台的能力。短程部隊可以從西面穿越狹窄的台灣海峽進攻，而包括航母在內的較長程部隊則能從菲律賓海攻擊台灣東部。

分析指出，如今「山東」艦和「遼寧」艦雖能從島東攻擊，但由於1980年代的蘇聯式設計所致，限制了它們的打擊力。它們除了遠比美國超級航母小外，還缺乏所有美國航母上都有的彈射器，艦載機只能靠本身的動力經傾斜的甲板起飛。而這嚴重限制了艦載機的起飛重量，意味它們無法裝載適重的燃料和武器。

事實上，這也正是為什麼「山東」艦4月參加環台軍演時，必須進入台灣防空識別區20英里（約32公里）內，才能讓輕武裝的殲-15戰機出動。相對的，包括F-35C在內的美國航母艦載機卻能攜帶好幾噸的武器，在數以百計英里的距離飛上好幾小時。

中方海軍「山東」艦首次參加環台戰備警巡和「聯合利劍」演習

不過，隨著「福建」艦加入解放軍艦隊服役，這一切都將改變。它是第一艘有彈射器的中方航母，用的還是美國海軍才採用不久的電磁彈射器。目前在美國航母中，唯有「福特」號才有電磁彈射器，而它遠比傳統的蒸汽動力彈射器效率更高。

分析認為，這項技術應該能讓「福建」艦支援種類繁多的艦載機，如才徹底發揮戰力的殲-35、雷達干擾機、預警機，甚至各式無人機。而這一直美國視為理所當然的艦載機組合。

「福建」艦仍遠比美國航母小，用的仍是舊式蒸汽推進裝置，中方艦隊還需要假以時日，才能將艦載航空聯隊和航母納入中國的作戰計畫。然而，分析強調，新航母又是北京海上軍力日漸壯大，而華府在太平洋的海軍優勢受到侵蝕的另一跡象。

當然，中方海軍的航母雄心不會止於「福建」艦，他們已著手設計下一艘航母，可能比「福建」艦更大，戰力也更強，甚至會採用早已成為美國航母標準配備的核動力，不僅大幅增加航程，也能搭載更多艦載機。

除了北京以外，沒人知道中方海軍想打造幾艘航母，而值得一提的是，他們有3支艦隊，每支艦隊若配備兩艘航母，當一艘執行巡邏任務時，另一艘就能接受維修或是進行訓練。這樣一來，解放軍可能會多達6艘航母。雖然這總數還比美國少5艘，但在整個太平洋區，卻比美方多了一艘。也難怪，美國海軍領導階層會迫不急待，支持日本海上自衛隊打造能搭載F-35B隱形戰機的小航母了。