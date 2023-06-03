受到立院通過排黑條款，確定無法爭取連任的屏南無黨籍立委蘇震清，將於4日在東港舉辦感恩便當餐會，屆時也預期將推荐兒子蘇孟淳代父出征，參選屏南區立委。

蘇震清團隊發出通知表示，將於6月4日上午10時於東港盧山餐廳召開感恩便當會，並表示，阿忠從大學畢業，即開始從事公共事務，倏忽32個年頭，擔任過2屆縣議員與3屆立法委員，從民進黨創黨、各項政策辯護與推動，都有阿忠努力打拚的足跡。

強調自己服務是24小時，全年無休，是一個找得到、聽得到、服務感受得到的民意代表，特別是擔任立法委員以來，每天通勤往返屏東、台北，兼顧國會審議與地方服務，鄉親都感受得到，阿忠是用生命在做立法委員。

而立法院強勢修正通過選罷法第26條增修「排黑條款」，受死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之判決尚未確定者，將不得登記為候選人。他說，這條極富爭議的增修條文，不僅違反刑事訴訟法無罪推論、憲法保障人民參選的自由以外，明顯政治凌駕於司法之上，已引起很多鄉親的反彈。

蘇震清說，不知其數的鄉親或用電話、或用簡訊、甚至到服務處來為阿忠加油打氣，鼓勵阿忠的服務不能中斷，不要氣餒，既然這次不能參選，就讓兒子孟淳代父出征。

蘇孟淳大學畢業、憲兵退伍後到美國聖名大學政治教育系研究所進修，兩年後取得碩士學位回國服務，蘇震清呼籲，請鄉親牽成，共同推荐孟淳！一路走來，很感恩鄉親的栽培，您們的肯定，是阿忠往前走的最大的力量，孟淳可以延續阿忠服務的精神，保証不會讓大家失望。