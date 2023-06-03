「2023第1屆新北衝浪滑板公開賽」今（3）日於新北市衝浪運動教育園區舉辦開幕式，教育局長張明文現場宣示，新北市將以運動城市及促進國際交流為定位，每年舉辦全國性衝浪滑板公開賽，以扎根衝浪滑板運動，擴大我國衝浪運動參與人口。

今日舉辦的新北衝浪滑板公開賽，於金山中角國小內的衝浪運動教育園區陸上衝浪練習場進行，賽制區分為公開男子、公開女子及U12組等3個組別，同時也邀請美國、紐西蘭及日本等國外好手與來自各縣市不同年齡層的挑戰者齊聚全國唯一陸上衝浪練習場地同台競技，透過速度流暢、動作創新與銜接、技巧組合等評分項目互相切磋、交流及擴展視野，進而精進我國選手實力，銜接參加國際賽事。

張明文指出，本次賽事與其他賽事最大的區別在於，新北市是以教育特色、極限運動、在地文化及觀光旅遊等四大元素為出發點，不僅是一場競技，以要讓我國衝浪滑板賽事能與國際接軌，增加國際關注度，所以也特別聘請持有國際衝浪協會（ISA）衝浪裁判證之裁判執法，更透過直播觀眾身歷其境並認識衝浪滑板運動，提升新北運動城市知名度。

教育局表示，新北市繼2021年全國第一座「新北市衝浪運動教育園區」啟用後，2022年舉辦衝浪滑板試辦賽，掀起衝浪界選手、業界一陣熱潮與支持；新北市學校不受疫情影響，仍積極成立衝浪、衝浪滑板社團，充分運用園區各設施進行選手培訓，並開啟產學交流合作，不僅推廣衝浪運動普及化，更培育專業運動人才。