前國安局長陳明通在台灣大學任教期間，所指導的多名綠營政要碩士論文涉抄襲，被校內學倫審定會、教評會調查；其退休案結果，校方始終不願對外回應。台大3日舉行校務會議，校長陳文章會後接受媒體聯訪時，仍舊被問到這件事，他把問題拋給檢舉人，未具體說明。

台大已於5月26日舉辦校教評會，媒體提問，會議當天採舉手表決，國發所過去也曾發過聲明，強調教師退休案依法由教師直接向人事室申辦，系所無權限實質審核教師能否退休，外界不清楚會中討論、表決的到底是陳明通的學倫案或退休案？

陳文章表示，他沒有參加會議，不知道會議採何種方式表決，能確認的是會中討論的是陳明通的懲處案，非退休案，「除非陳老師有到達解聘的程度，才不能退休」。會議記錄必須待確認後，回復檢舉人，再呈教育部。

媒體追問，所以陳明通未到達解聘程度？陳文章仍強調，他不是當天的會議主席，結果還是得看檢舉人願不願意講、要不要講。