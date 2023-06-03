【完整版】演藝圈這些秘密，是怎麼流傳出去的?!｜2023.05.31 趙正平、劉雨柔、賈斯定、歐傑斯、狄志為、呂文婉、侯家瑜 @SuperEntourage

演藝圈是八卦的發源地，只要有顛覆三觀的消息傳出，都會掀起熱議。女記者侯家瑜近日在節目爆料，某影視歌三棲的女神級藝人，剛出道時為了能紅，不惜勾搭製作人， 3個線索曝光後，男星趙正平似乎猜到該女星是誰，驚呼：「已經呼之欲出了。」

侯家瑜在節目《小明星大跟班》分享「女神級的藝人勾搭製作人爬上位」的故事，主持人吳宗憲好奇既然是女神級，為何還要靠這種手段？侯家瑜表示，該女星剛出道時還不紅，因緣際會認識一名製作人，某天晚上就一起出席KTV聚會，製作人說會簽下她。

當天晚上大家都喝得醉茫茫，該女星主動對製作人出擊，不只肢體接觸，還露出身體的部位，甚至舌吻了起來，兩人便擦出火花，「隔天這個節目就多了一個助理主持人，就是這個妹。」

該女星因主持節目漸漸有了名氣，後來又在另一個節目爆紅，被封「XX女神」、「XX妹」，侯家瑜才發現該女星當時正在跟製作人交往。接著，侯家瑜繼續丟出線索，透露該女星在各領域都有作品，包括唱片、寫真、戲劇、節目類主持、頻道等。

來賓趙正平聽完故事和線索，直言：「呼之欲出了啦！」讓吳宗憲頗為驚訝，趙正平再度給肯定的回答：「已經呼之欲出了。」