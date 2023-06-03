台中一名楊姓男主管趁著與女下屬美美（化名）外出工作時，強行摟住美美的肩膀往貼近自己，並碰觸到她的胸部，嚇到對方閃躲怒喊「你幹嘛！」，事後報警提告；楊男到案後辯稱「2人不只是同事，而是好朋友」、「是友好的展現方式」，但法官不採信其說詞，依《性騷擾防治法》，判處楊男拘役35日，得易科罰金。

據判決書指出，楊男為美美（化名）之上司，去年6月26日下午，2人在討論工作事項時，楊男突然徒手摟抱美美肩膀貼近自己，使美美的胸部碰觸到其身體，嚇到美美驚嚇向後退，並大喊「你幹嘛！」。

楊男到案後否認性騷擾，辯稱他自認2人之間不只是上司跟員工的關係，不只是同事，而是朋友，他會這樣做是希望多照顧美美，是友好的展現方式。而其辯護人則稱，楊主觀上只是開玩笑，且有事情要跟美美說，才會碰觸她的肩膀並拉近自己，不符合性騷擾罪之主、客觀要件。

法庭審理時，美美證稱，當時與楊男在討論工作上的事情，不是私事，楊一邊講一邊伸左手勾住她肩膀，把她強摟過去且力道很大，她在來不及反應、閃躲的情況下，一瞬間已經被壓到楊胸前，自己的胸部也碰到楊胸口到上腹間的位置，等於她上半身都直接碰觸楊的身體，過程大約3秒，當下很錯愕也很驚嚇，下意識就直接微蹲往後閃退。

法官勘驗現場監視器影像，發現楊男所為與美美證述相符，足認楊男實際上不是單純拍或搭靠美美肩膀，而是摟抱對方肩膀，同時以此方式觸摸美美胸部。

法官參照，楊男曾自述，「我不會對我女朋友以外的異性做如同本案的肢體接觸，因為會造成他人不舒服，也不知道對方能否接受或忍耐」等語，又美美稱，楊男行為有點超過男女分際的行為，「如果別人對我，只要我不舒服也會立即反應」等語，可知楊男行為在男女互動中被視為親密且帶有性含意之調戲舉動，因此認楊男所為自屬「性騷擾」。

法官審酌楊男身為上司，欠缺尊重他人性自主權之觀念，造成美美受有心理創傷，而其於偵查中供稱自認朋友間可以有如此動作，再於法庭審理時供稱是展現友好，始終否認犯行，雖其曾數度表達對美美之歉意，然整體以觀，難認楊男確有認知其行為對美美造成之負面影響而有悔意，且迄今未獲對方諒解，誠值非難；法官依犯性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，判處楊男拘役35日，得易科罰金。

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