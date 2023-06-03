台金航線端午第3波加班機再添1244個客位數，6／5上午9時開放訂位。(圖／金門縣政府提供)

端午節將至，離島空中交通疏運管制期間機位一票難求，交通部民用航空局雖已前後規畫2階段台金航線加班機，但仍有眾多民眾反應訂不到機票回家過節，金門縣政府為滿足鄉親需求，於5月29日至6月2日啟動未訂妥機位鄉親需求調查，再爭取加開台北-金門雙向尖峰時段來回班機2架次、以及台中-金門來回2架次，共增加1244個機位，並將於6月5日上午9時起開放訂位。

縣府指出，今年端午疏運各航空公司於開放正班機及加班機等2階段訂位時，即已釋出大部分之運能，經統計尚未訂妥來往台金航線機位之鄉親，合計雙向約480人次，大多為台北-金門及台中-金門航線為主，故協調各航空公司，於同意保障各航班搭載人數下，增開第3波加班機，本次共增加1244個客位數。

縣府提醒鄉親旅客，此次端午連假，於尖峰時段6月21日至23日台灣出發往金門方向，以及6月24日至6月26日金門出發往台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用；另提醒詳細航班資訊，仍以航空公司公告為主。

航空公司表示，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，提醒鄉親旅客應於訂票後3日內完成開票，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。此外，提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。