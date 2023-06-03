台南市近日零星下雨，曾文、烏山頭與南化3座主要水庫集水區都有微幅進帳，曾文水庫在停止放水到烏山頭水庫後，蓄水率回升破7％，南化水庫受惠高雄市旗山溪越域引水，蓄水率更已逼近3成。

曾文水庫日前放水至烏山頭水庫，蓄水率一路下滑至6％，上月底結束放水，因集水區入流加上近日零星雨勢，蓄水率緩緩上升，3日仍有些微雨勢進帳，至下午1時，集水區累積雨量8.6毫米，烏山頭水庫累積13.5毫米。曾文蓄水率回升至7.25％。曾文與烏山頭蓄水率合計13.76％。

南化水庫3日至下午1時止，累積雨量2毫米，蓄水率卻已快速回升至29.92％，逼近3成。南區水資源局表示，高雄旗山溪川流量提升，下游農業用水低，南化水庫自5月1日起恢復甲仙攔河堰的越域引水，1個多月來已引水1774萬噸。

南水局表示，進入汛期雖然陸續有雨量入帳水庫，但雨量偏少，蓄水仍不足，日前瑪娃颱風僅「擦邊球」滑過東台灣，台南3座水庫仍未解渴，民眾還需要持續節約用水。

相較2021年同期的百年大旱，南部水庫蓄水率今年明顯較佳，2年前曾文水庫同日的蓄水率只剩4.68％，曾文與烏山頭合計僅10.28％，南化水庫更只有16.34％，南水局表示主要是去年8月就啟動抗旱，停灌1期稻作與調撥水源奏效。今年的2期作是否停灌，將由農水署視水情在6月底決定。