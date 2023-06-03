國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜與鄉親座談。（陳淑娥攝）

國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜3日與台中市長盧秀燕同台合體。（陳淑娥攝）

國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜3日與台中市長盧秀燕同台合體，近午來到清水紫雲巖參拜並與鄉親座談，現場旗海飄揚相當熱絡。侯友宜表示，他人生只有一個目標，就是要守住中華民國國旗，這一戰，對中國民國太重要了。

侯友宜近中午在市長盧秀燕、台中市議會議長張清照以及國民黨台中市黨團陪同下抵達清水紫雲巖參香，現場受到許多鄉親的歡迎，沿途不斷有人熱情大喊「侯總統好」！

侯友宜與數百位鄉親座談，現場旗海飄揚相當熱絡，侯友宜說，他是一位台灣小孩也是基層公務人員出生，從基層做到市長還有機會拚市長，人生只有一個目標，就是要顧這一支中華民國國旗，這一戰，對中國民國太重要了，對台灣這一塊土地，所有的人很重要。

侯友宜指出，這幾年的執政讓人家看的更清楚，就是兩岸不穩定，大家的祖先都是從大陸來，自己是台灣人，共同的語言、風俗習慣以及語言都一樣。說實在話，兩岸因心平氣和，好好交往及了解，避免誤會，這是最重要的，但政府不但沒做到，兩岸還愈來愈緊張，自己是基層刑事出生，參加過槍戰，聽到槍聲大家都是先趴下，如果把大家的子孫推到戰場上，一定嚇到破膽，戰爭是很恐怖的事。

侯友宜表示，他剛才跟觀世音菩薩說，大家要平安過日子，台灣要靠自己，和全世界交朋友，才能走出去，台灣一定要守住，中華民國這個國家一定要守的完全，不能掉，今天大家手持國旗，真的很感動。他說，當看到同事戰死送出去時，妻小跪著哭，以國旗覆蓋靈柩是一生的榮耀，這是他一生要追求的事，要用生命顧台灣，用這個精神團結起來，台灣才有機會。

侯友宜也說，台中市捷運藍線、火力燃煤減量，這都是台中人重要事情，台中建設需要中央大力支持，他若當總統，一定把台中及各地方政府要的大建設全力支援，地方好、中央好、國家才會好。看到台中市進步他很感動，光電弊案、詐騙案屢屢發生，做不好換人做，找出弊案國家才會進步。