近日民進黨接連爆出性騷擾案，其中一名前女性黨工於2日指控，過去曾遭同仁陳姓男子性騷擾，向時任青年部主任的蔡沐霖反應，卻反而受到職場霸凌。今（3）日又有一名男性黨工跳出來踢爆，自己在青年部工作期間，也遭到陳男霸凌、施暴。

受害人在臉書發文指出，自己是在2021進入民進黨青年部，沒想到陳男在這段期間，成為了他的惡夢。他指出，自己某次協助財務工作，算的不對，就遭到陳男罵出「媽的智障，財務行政都不會的白癡」之類的詞語。

除此之外，由於受害人有拍照記錄生活的習慣，陳男看到照片，就持續以言語污辱他，最後還將受害人拉去陽台毆打。據受害人指出，「不是打的出傷的那種，但我仍能記得疼痛感。」

且陳男毆打完之後，還將受害人與他同為實習生的男朋友叫去罵了一頓，甚至要求他們下跪道歉、磕頭求饒。該黨工指出，「因為兩張發在社群的生活照，我被威脅、被打、被恐嚇和辱罵，更讓人心寒的是周圍的實習生們，沒有一個人肯幫忙，甚至在旁看戲。」

而受害人在2022年陳男離職後，跟對方在某次飯局又碰面。他指出，那時看到陳男把另一名青年部女實習生帶到身旁喝酒，自己鑒於過往經驗跟了過去，並對陳男說要保護女實習生，不料對方跟發瘋似的一樣，開始對他狂飆三字經、五字經，還意圖拿啤酒瓶砸他。受害者強調，陳男當時應是清醒的，因為陳男握住啤酒瓶後，又立刻鬆手改拿旁邊的塑膠飲料杯砸他。

受害人接著陳述，令他心寒的是，雖有當時有不少前輩擋住陳男，但也有幕僚當場說他「太白目，惹陳男生氣」，還倒了酒要他過去和陳男賠罪。他稱，自己當然不敢繼續靠近陳男，在1黨公職人士的護送下和實習生同伴逃出去，跳上計程車走人，該人隔天還數次向他們道歉。

這名受到職場霸凌的前黨工補充，由於陳男當時情緒暴躁態度兇狠，自己並不敢往上呈報，青年部其他專員、長官並不知悉這些情況，但強調「對暴力不再容忍，惡人終將受到制裁」。

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