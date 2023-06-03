想要及早發現大腸癌，觀察糞便是有效的方式，而血便是大腸癌常見症狀之一，但只要有此現象，就代表罹癌了嗎？對此，外科醫師陳榮堅表示，解血便也有可能是其它原因造成，如痔瘡、一般物理性受傷造成的腸道受損等，甚至有些大腸癌患者，糞便顏色完全正常。至於該如何判斷血便是否為大腸癌？他指出關鍵在時間，若反覆出血超過1個禮拜，就要盡快就醫檢查。

醫師陳榮堅在臉書專頁及個人網站發文透露，很多人一見到大便出血，就開始擔心自己是否罹患大腸癌，但他也碰過不少烏龍案例。他表示，曾有一名30歲男性，有大腸癌家族病史，因此當他發現自己的排便顏色，有時鮮紅，有時又為暗紅，且合併頭暈症狀，就急忙來求診。

陳榮堅說，一開始懷疑可能是痔瘡，但經指診後確定排除，不過卻在手指的末端發現一些血絲，再加上對方有菸酒習慣，於是進一步安排大腸鏡檢查。結果，在該名男子的橫結腸靠近降結腸的位置，發現有一處破皮滲血，但此狀況並非發炎性大腸炎，或潰瘍性大腸炎。經詳細問診後才曉得，原來是他日前在進食時，不小心將大塊魚骨頭吞下去，雖然大部分的魚骨頭，會在經過胃酸及其它消化過程後被軟化，但也可能有小的殘渣沒被軟化掉，進而刮到腸子導致出血。

陳榮堅說明，一般物理性受傷造成的腸道受損，黏膜絕大部分會在24小時內修復，所以偶爾發現有1、2天血便，可不用太緊張；但如果排便反覆出血超過1個星期，建議就醫檢查。

另外，陳榮堅也提到，有些大腸癌造成的貧血，不見得一定會有血便症狀，像是出現在右側結腸的腫瘤，由於它容易侵犯到血管，影響營養吸收，所以即便沒有血便，糞便顏色都正常，還是會有慢性貧血的問題。

根據衛福部衛教資料顯示，大腸癌早期並無症狀，但可以藉由定期接受篩檢而早期發現早期治療，為治癒率很高的癌症。另外，衛福部南投醫院的衛教資料顯示，大腸直腸癌的常見臨床表現包括，排便習慣改變、糞便形狀改變、排泄黏液、便血、腹痛、不明原因貧血、食慾不振或體重減輕、腹部腫瘤等，若經常出現上述症狀，建議做進一步檢查。