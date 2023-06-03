台北市立動物園票價26年來都未調漲，北市年初核定新版收費標準草案，原訂4月公告實施，卻再無下文，北市動物園表示，動物園票價調整，目前規畫市民票價維持60元，非台北市民票價調整為100元，優待票50元，盼今年年底通過、明年實施。

北市動物園受親子歡迎，假日也總吸引很多人潮走逛，但考量多年未漲價，年初擬調整票價，目前入園門票全票60元，優待票30元、團體票7折，北市年初核定新版收費標準草案，原稱4月公告實施，卻再無下文。

園方表示，目前動物園票價更改時間未定，達成共識後還要修改法規及送議會備查，希望今年年底前可完成，明年開始實施，規畫北市市民票價維持60元，非台北市民一般票調整為100元，優待票50元，團體票仍維持7折。

園方也說，年初草案內提到調整費率是市民票、非市民票皆採一票到底，可同時逛園內需要另外付費的教育中心及搭乘遊客列車，但考量民眾遊園習慣不同，通通包含可能用不到，最後不採一票到底，其他收費照舊，僅調整入園票價。

動物園長諶亦聰指出，動物園票價已凍漲26年，根據2002年公布的《規費法》，應每3年調整一次，但每次提出都不順利，動物園一個月遊客平均30萬人，動物福祉規定不同於20年前，加上通膨影響，飼料、設備、欄舍等維護費用倍增，不調整費用根本不合理。

諶亦聰也說，期間做過3次民眾問卷調查跟面談，最近一次的分析，93％民眾支持票價調漲，90元到120元為最能接受價格，預估調整後一年可增加園區2800萬的收入，目前待財政局做成本分析，正式通過後，就會報給法務局審議，盼能在年底前審議通過。