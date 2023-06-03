小魏昨在香港開唱，好友溫妮當嘉賓。（相映國際提供）

小魏昨在香港開唱，好友溫妮當嘉賓。（相映國際提供）

小魏魏嘉瑩昨（2）日在香港麥花臣廣場舉辦個唱，吸引逾1500名粉絲到場，為了難得見面的歌迷，她勤練廣東話「大家好，我是魏嘉瑩」，更邀來「木曜女神」溫妮合唱〈為你寫詩〉，她笑說有好友助陣，讓她相當有安全感，加上2人都是首度在香港開唱，興奮表示：「下次一定還要來。」

小魏以自創曲〈年輕是一種罪〉開場，將現場氣氛炒熱，接著帶來〈小我時代〉、〈藍色眼睛〉等歌曲。好友溫妮當嘉賓，兩人帶來經典歌曲〈為你寫詩〉及首度合唱〈要怎麼告訴你我多喜歡〉，小魏表示：「第一次在香港開唱意義很不一樣，邀請好友來當嘉賓，覺得好有安全感。」溫妮則表示很替好友小魏開心，也很謝謝小魏第一次站上香港的大舞台就帶上她。

除了學會廣東話自我介紹以外，小魏也學了一些食物的粵語，腸粉、菠蘿包都會了，還吃了港式火鍋，不過講得最好卻讓人聽到就噴笑的一句居然是「我好餓啊～」在台上演唱每到一個段落也不時秀出剛學的廣東話，拉近與台下歌迷的距離。

最後在全場大合唱〈花香〉及〈喜歡我吧〉中畫下完美句點。演唱會結束時，台下歌迷不斷大喊安可，希望小魏再度獻唱，讓小魏滿滿感動，直呼香港歌迷真的太熱情了。

而小魏昨晚（6／2）剛結束香港演唱會，今早（6／3）又飛回台灣參加一年一度的音樂盛事 — hito音樂獎頒獎典禮，小魏笑稱：「能夠到各地和大家面對面真的是很棒的一件事。」