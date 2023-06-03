潛艦原型艦預定9月底下水，外界質疑「政治下水」，督導原型艦建造的國安會諮詢委員黃曙光表示，下水僅為節點，府方從未交代何時交船，不會將潛艦官兵安全及戰力做政治交易。

他說，泊港測試通過後進行海上測試，合格後才會決定交艦時間表。

黃曙光昨天接受台大工程科學及海洋工程學系邀請，以「海權與潛艦」為題演講。對於外界質疑國造潛艦「政治下水」，黃曙光駁斥完全是胡說八道，「下水」是在合約簽署時所制定的重要節點，包含安龍、豎桅、下水或交船都是節點。

他說，就像房市買賣有簽約、開工、交屋等節點，再依節點付錢，「下水不是真的要到水裡面，而是個重要節點，也是此案專案管理的里程碑」。

黃曙光指出，總統府說下半年，團隊希望9月30日前是否有機會，若無則於10月初下水。「下水」重要性在於隨後要做泊港測試（HAT），預劃時間為今年10月至明年3月，對整個系統進行整合測試。

黃曙光表示，HAT整合測試目的是靜態測試，完成後確認符合才具備出海條件，再進行海上測試（SAT），而SAT為動態測試，無時間表，原因在於「不知道會發生什麼狀況」，包含系統運轉、海浪及天候或艦船操縱等因素皆需逐步測試。

因此，黃曙光強調，沒有一定要在520前做完的說法，總統府也從未有此交代，更未說要在何時交船。他說，不會把潛艦官兵的生命安全和戰力，拿去做政治交易，「絕對沒有這回事」。

他表示，6個月進行HAT是預劃時間，做不完就延長，做得完也不會提前出海，必須考量到人員訓練是否能跟上，「不能船造好了，人卻還沒訓練好，這都得同步進行」。

媒體報導潛艦將會進行「作戰測評」，黃曙光說，潛艦是進行「戰鬥系統測評」，戰鬥系統完備後要發射「操雷」，即不掛彈藥的魚雷，發射後不會去找目標炸射。

至於外界關注雄風二型反艦飛彈是否可能發展為潛射型反艦飛彈，黃曙光說，只要願意做當然有可能，但問題在於飛彈構型、導引及參數設定等能否與戰鬥系統結合。

黃曙光表示，中科院潛艦戰鬥系統仍未成熟，水下射控部分還需加強，發射出去沒問題，裝在彈囊裡比照魚叉也行，但參數如何設定、戰鬥系統等問題為關鍵。（編輯：黃瑞弘）1120603