五峰鄉賽夏族矮靈祭充滿神祕色彩。（羅浚濱攝）

縣府為照顧遷居到平地的原住民，在竹東設置新竹縣原住民族產業文化交流中心和原民產銷中心「幾散竹東」，縣議員劉建民指縣內原住民有15族2萬多人，建議縣府每年舉辦全縣大型原住民活動，透過政府的協助傳承各族傳統文化。

新竹縣尖石和五峰原住民，泰雅族各部落會自行舉辦祖靈祭或小米祭，五峰賽夏族則有2年1次的矮靈季，神祕色彩都吸引不少遊客參與，從東部遷居到竹縣的阿美族，從前縣議員林光榮到林的女兒林秉君議員，則辦「歲時祭儀」豐年祭，舞蹈展現阿美族的熱情與活力。

劉建民說，全國原住民族有16個族群，新竹縣就有15族2萬多人，除了尖石和五峰泰雅族和賽夏族外，次多就是阿美族，原民會每年舉辦全國原住民族運動會，展現16族原住民的力與美，他希望縣府能因地制宜，提原民選手住宿及交通等各項補助。

劉建明指尖石五峰原住民移居到竹東等平地鄉鎮很多，阿美等族大多居住在都會區，建議縣府每年在全國原住民運動會前，在都會區舉辦全縣大型原住民族活動，透過相關運動競技選出優秀選手外，籍由政府經費協助更能傳承各族傳統文化，展現縣內15族的力與美。

林秉君說，阿美族除了豐年祭外，還有重要的文化資產就是捕魚祭，希望縣府在整建陂頭漁港相關工程增設「原住民族捕魚文化展示區」，讓遷居到竹縣都會區的阿美族人傳承捕魚祭。

原民處長雲天寶表示，舉辦全縣性原住民活動是原民議員、尖石及五峰鄉長關心問的議題，該處會全力以赴，經費籌措部分，需要中央、縣府、鄉公所等單位共同負擔，擴大參與。

農業處長范萬釗表示，設置原住民族捕魚文化展示區，牽涉用地取得等問題要解決。縣長楊文科請原民族處和文化局討論阿美族捕魚祭如何舉辦與推動。