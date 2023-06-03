台南市余姓母女5月8日在北區成功路與忠義路口的斑馬線上過馬路時，遭杜姓孕婦駕車衝撞，造成女童死亡、母親重傷的悲劇，更引發台灣社會「行人地獄」爭議。而今（3日）是女童的告別式，重傷的母親撐著病體坐輪椅出席，看著愛女的照片不斷拭淚，現場擺滿小布偶及卡片，場面相當哀戚。
上午女童的追思會場，擺滿了事故發生後各界慰問的玩具布偶及小卡片。女童的母親也坐著輪椅，在家人的陪同下到場，參加女兒的「人生畢業典禮」，還有不少民眾主動前來致哀，場面頗為隆重。
余爸爸說，女兒生在新冠肺炎時代，但她沒有被疫情擊倒；26天前，她卻在守規則的斑馬線上，喪失了她幼小的生命。台灣話有一句話這麼說，「是運不是命，是命逃不過」，我們會強忍悲痛繼續往前走。
余爸爸認為，他想讓女兒的犧牲有價值，不希望她的犧牲模糊了焦點。台灣不重視行人安全的問題，長久以來一直存在，這不單單是政府的責任，包括他自己在內、所有家人、所有朋友，以及全台灣的所有人，都需要正視這個問題。我們每個人都會有走在路上穿越斑馬線的時候，也只有每個人將心比心，才有辦法改變這個環境。
余爸爸表示，喪失愛女的痛，不是言語能夠形容，不是文字能夠敘述，當太太、女兒的小小車禍事件，演變成為全台關注的社會新聞，他一直告訴自己一定要冷靜，不能讓女兒白白的犧牲。女兒從小就很喜歡笑，她一定不會希望我用憤怒來處理她的事情。在召靈的當天，她也給我上了一課，讓我能夠非常理智地面對。
余爸爸指出，女兒可能是一個「帶天命」的孩子，她用不到3歲的生命，喚醒政府、社會大眾對於行人的重視；謝謝各級長官對於這個事件所發布的改善措施，不管是迫於壓力，還是出自內心，或許這些措施會造成我們每個人的麻煩，但他相信每個人在開車、騎車時多花幾分鐘，來換一條寶貴的生命，絕對值得。
余爸爸強調，「這個代價真的很大，但台灣是個善良的社會，從事發後來自各界的加油、打氣及協助，真的讓我們很溫暖；我們欠大家的，可能3輩子也還不完，但我們會永遠銘記在心，並用行動來關懷這個社會。我們會幫女兒沒有完成的生命，繼續精彩、有意義地走下去，也希望台灣行人安全能夠一天天進步。」
最後，余爸爸哽咽地說，「一個人真正的離開，是再也沒有人記得他，因此女兒不會離開，因為她永遠活在我們心中。」
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