台南市余姓母女5月8日在北區成功路與忠義路口的斑馬線上過馬路時，遭杜姓孕婦駕車衝撞，造成女童死亡、母親重傷的悲劇，更引發台灣社會「行人地獄」爭議。而今（3日）是女童的告別式，重傷的母親撐著病體坐輪椅出席，看著愛女的照片不斷拭淚，現場擺滿小布偶及卡片，場面相當哀戚。

3歲余姓女童追思告別會場擺滿事故發生後各界慰問的玩具布偶及小卡片。（洪榮志攝）

台南市3歲余姓女童5月8日走斑馬線過馬路被汽車撞死，今天上午在台南市立殯儀館舉辦追思告別式。（洪榮志攝）

上午女童的追思會場，擺滿了事故發生後各界慰問的玩具布偶及小卡片。女童的母親也坐著輪椅，在家人的陪同下到場，參加女兒的「人生畢業典禮」，還有不少民眾主動前來致哀，場面頗為隆重。

余爸爸說，女兒生在新冠肺炎時代，但她沒有被疫情擊倒；26天前，她卻在守規則的斑馬線上，喪失了她幼小的生命。台灣話有一句話這麼說，「是運不是命，是命逃不過」，我們會強忍悲痛繼續往前走。

余爸爸認為，他想讓女兒的犧牲有價值，不希望她的犧牲模糊了焦點。台灣不重視行人安全的問題，長久以來一直存在，這不單單是政府的責任，包括他自己在內、所有家人、所有朋友，以及全台灣的所有人，都需要正視這個問題。我們每個人都會有走在路上穿越斑馬線的時候，也只有每個人將心比心，才有辦法改變這個環境。

余爸爸表示，喪失愛女的痛，不是言語能夠形容，不是文字能夠敘述，當太太、女兒的小小車禍事件，演變成為全台關注的社會新聞，他一直告訴自己一定要冷靜，不能讓女兒白白的犧牲。女兒從小就很喜歡笑，她一定不會希望我用憤怒來處理她的事情。在召靈的當天，她也給我上了一課，讓我能夠非常理智地面對。

余爸爸指出，女兒可能是一個「帶天命」的孩子，她用不到3歲的生命，喚醒政府、社會大眾對於行人的重視；謝謝各級長官對於這個事件所發布的改善措施，不管是迫於壓力，還是出自內心，或許這些措施會造成我們每個人的麻煩，但他相信每個人在開車、騎車時多花幾分鐘，來換一條寶貴的生命，絕對值得。

余爸爸強調，「這個代價真的很大，但台灣是個善良的社會，從事發後來自各界的加油、打氣及協助，真的讓我們很溫暖；我們欠大家的，可能3輩子也還不完，但我們會永遠銘記在心，並用行動來關懷這個社會。我們會幫女兒沒有完成的生命，繼續精彩、有意義地走下去，也希望台灣行人安全能夠一天天進步。」

最後，余爸爸哽咽地說，「一個人真正的離開，是再也沒有人記得他，因此女兒不會離開，因為她永遠活在我們心中。」