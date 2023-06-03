位於桃園市中壢青埔的Global mall環球購物中心，3日中午驚傳大停電，不少正在用餐以及看電影的民眾都相當錯愕，還有人剛點完餐就停電直呼無奈。台電表示，今日中午12時39分因地下電纜故障導致青埔地區共1246戶停電，已於14時15分全數復電。

桃園環球購物中心表示，因台電供電異常中午12時40分發生停電狀況，事發後機電人員立即與台電保持聯絡，確認是附近地區有停電情況，商場內公共區域有自動照明，停電當下也廣播並安排工作人員進行疏散及提醒客人，下午1時45分起各樓層陸續復電，並於2時初全館復電。

台電說明，中午12時39分因地下電纜故障，導致桃園市大園區高鐵南路一段、至善路二段、領航北路三段，中壢區公園路二段、文平路、文康二路、永平街、永信路、永春路、永發路、永順一街、青埔路二段、高鐵南路二段與領航北路二段一帶，共有1246戶停電。

台電表示，接獲通報後立即派員搶修，並於12時40分先復電46戶、12時41分復電1戶、13時31分復電938戶、13時37分復電230戶，於14時15分全數復電。