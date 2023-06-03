縣府持續監測豐采520建案工地，原訂5月31日需進行例行性道路透地雷達檢測，因當日天候不佳，延後到3日進場，工務處指監測範圍包含莊敬六街、勝利一路、勝利二路及自強北路，同時也監測天坑假修復位置，監測結果報告預計10日後出爐。

工務處長江良淵指出，豐采520建案工地發生天坑事件，已要求建商實施的搶險配套措施內，必須包含監測周邊道路下方狀況的預警作為，廠商每隔10天，必須進場一次施作透地雷達。

透地雷達檢測建案周邊道路深度達地下10米，約10日即可得到數據及結果，藉此達成及時發現異常、及時開挖改善的效果，並能連續觀察地下層狀況。

同時，檢測特斯拉掉落天坑假修復位置，根據前10天（5月22日）檢測報告結果，從圖徵發現，灌漿後的區域已無下陷、孔洞的圖徵，對於有疑慮處，3日監測亦增加5條垂直向測線，以更嚴密了解天坑修復位置狀況。

江良淵指出，該處每天掌握建商搶險計畫進度、不定期到場稽查，掌握搶險計畫狀況，為縣民安全把關，豐邑建設的搶險計畫報告書修正版，包含第三方公正單位的審核資料已送達縣府，建管科將先作預審，必要時會邀集專家開會審查。

此外，工務處針對竹北各大型工地有深基礎開挖工程者，將不定期去稽查，首波將針對竹北地區地下層開挖3層以上的深基礎開挖工地，依據新竹縣建築物施工中管制要點規定加強查核，後續第二波將稽查範圍擴大至全縣的深基礎開挖工地，確保縣民居住的安全，藉由預先稽查，達到維護公共安全和都市防災減災的功能。