女生在感情中最怕就是遇到渣男，《搜狐網》星座專欄點名巨蟹座、天蠍座、獅子座及雙魚座的女生有「吸渣體質」，最容易遇到渣男；其中雙魚座就算知道對方很渣，也會自己套上濾鏡美化，合理對方的行為。

▍巨蟹座

巨蟹座的女生有母性光輝，將感情看得很重，戀愛順利時看什麼都順眼，感情出問題就整個人提不起勁；她們時常陷入猜疑，擔心自己太主動，或是害怕另一半出軌。

▍天蠍座

天蠍座女生愛上一個人就會陷很深，無時無刻都想著對方，她們在愛情裡非常單純，甚至可以為了對方犧牲自己，就算知道對方是渣男也心甘情願。

▍獅子座

獅子座的女生雖然愛面子，但是可以為了自己愛的人低頭，她們在戀愛中會為了一些小事欣喜若狂，如果遇到渣男，也不甘心就這麼結束，會選擇繼續拖著。

▍雙魚座

雙魚座女生很重視愛情，在戀愛中會變成一個小公主，就算知道對方很渣，也會自己用濾鏡美化，替對方找各種理由，欺騙自己。

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